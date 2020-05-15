昔日媒體工作者宋德威開班授課，教授民眾攝影外，還導覽軍事觀光。（宋德威提供／柯宗緯高雄傳真）

昔日媒體工作者宋德威開班授課，教授民眾攝影外，還導覽軍事觀光。（宋德威提供／柯宗緯高雄傳真）

昔日媒體工作者宋德威憑藉豐富採訪、攝影經驗，化身講師開班授課。（宋德威提供／柯宗緯高雄傳真）

昔日媒體工作者宋德威擁有豐富採訪、攝影經驗，除受邀到「北高雄社區大學」擔任講師開班授課外，也成立「極路勇者工作坊」，近日開設獨特的馬拉松式8小時攝影班，帶領民眾到高雄進行軍事遺址導覽外，也分享基礎攝、錄影概念，今年2月以來，陸續指導全台300多位民眾，當中不乏旅宿業者前來充電學習。

宋德威表示，今年2月底開始，在父親開導下，自組帶著來自全省各界的民眾，探訪南台灣軍事遺址導覽及基礎攝錄影概念分享，陸續帶了約300多位民眾，最小參加者約10歲，年紀最大為71歲。

他提到，自己的本意其實簡單，盼藉由在地軍事遺址導覽、山野技能、突發新聞故事及攝錄影行腳活動，「用行動來帶動城市觀光」。

對此，不少在地民眾參加後表示，「如果不是因為疫情，以前常出國旅遊，而參加宋老師的課程後才發現，原來高雄這城市有山有海，離家近就這麼有特色，私房景點真不少，而且，用手機就能完美紀錄假期生活」。

他將於5月23日開設「手機攝影、錄影、剪輯、新聞採訪教學」長達8小時的「馬拉松式」走踏班，分享構圖技巧、縮時攝影實作、手機攝影剪輯、私房景點夜拍、室內美食拍攝、手機採訪技巧、戶外探險拍攝經驗談等。詳洽臉書「極路勇者」。

(中時 )