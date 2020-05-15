台灣防疫工作成為全球模範！抗疫不分國界，面對全球疫情仍擴散的困境，國泰投信指出，為了讓疫情快點遠離，與那斯達克交易所（Nasdaq）合作，於紐約時間5月13日，在美國紐約時代廣場總部Nasdaq Tower電視牆播放抗疫標語，暖心提醒每一個人都能做好準備抗疫，也為每一位抗疫英雄致上最誠摯的祝福。

國泰投信指出，新冠肺炎疫情影響全球，現階段看來台灣相對平和，但美國疫情未平，俄羅斯、巴西等國家確診人數仍在增加當中，而全球股市及金融市場亦連帶受影響，因此，Nasdaq與合作夥伴國泰投信攜手刊登抗疫標語，希望全球一起抗疫，共度難關。

國泰投信表示，長期關注社會責任與永續議題，此次登上Nasdaq Tower電視牆呼籲全球共同對抗COVID-19肺炎病毒，關心全人類健康，表達在病毒疫情肆虐之際，防疫作戰與關懷不分國界。

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