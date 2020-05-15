國內肺炎疫情逐漸趨於緩和，中央流行疫情指揮中心將逐步放寬各項防疫管制措施，因應後疫時期安心消費，台新銀行攜手台北市天母士東市場合作推出「防疫優惠券」，鼓勵民眾使用手機支付，士東市場店家可以手機完成收款減少民眾買菜使用鈔票、找零的接觸機會。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，天母士東市場共有15家多元支付示範店，聯合推出「防疫優惠券」供民眾領取使用，舉凡肉品、有機蔬菜、進口水果、老麵饅頭、水餃、創意點心、藝術花品等民生日用商品應有盡有，民眾領券消費滿200到1,000元另有優惠折扣，優惠期間至年底止。

包國儀指出，這次與士東市場攜手合作，在台新銀行卡得利錢包APP及士東市場KIOSK（多媒體互動機）上提供優惠券，透過手機推播市場的各項優惠訊息，將民眾帶到士東市場消費體驗線上、線下O2O（Online To Offline）無縫交易。該行既有客戶可用卡得利錢包APP出示優惠券取得消費優惠，非該行客戶民眾，只要到士東市場內的KIOSK上，就可直接領取優惠券使用，優惠內容相當實用，民眾與商戶皆得利。

包國儀強調，該行自2018年起與天母士東市場合作，該行長期關心市場內數位轉型發展，已合作設置KIOSK、ATM以及推動「多元支付」示範店。其中，KIOSK集結提供市場內美食、服飾、蔬果、花店等250家商戶詳細資訊，協助提升商戶訊息能度，也協助傳統市場逐步數位、智慧、活潑化，KIOSK操作介面淺顯易懂，民眾可輕鬆查詢商戶資訊領取優惠券。未來將持續協助商戶進行營銷規劃，推出各式KIOSK優惠券，協助商戶提升收益。

(工商 )