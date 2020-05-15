陳勢安近日受邀擔任「2020犬山居」公益大使，希望透過這次合作，傳達同伴動物全生涯養護與相關權益的理念，讓更多人了解，也幫助提升毛小孩被認養的機會，用行動幫助老、病、癱、殘的毛小孩，給牠一個安心溫暖的家。公益宣傳照拍攝當天，穿著輪椅的毛小孩們在攝影棚奔跑著，現場顯得有些混亂，但熟悉狗狗習性的陳勢安，一到現場便開始和狗狗對話，溫柔地安撫著有些緊張的毛孩子們，用耐心收服牠們 。

拍攝過程中，犬山居的林文鮮醫師夫婦分享許多毛孩子們的故事給陳勢安，看到醫師夫婦多年來為老、病、癱、殘的毛小孩沒日沒夜的用心照顧，艱難的環境下仍堅持照護的心，讓非常喜愛毛小孩陳勢安相當感動，希望盡一份自己的力量幫助他們。

許久不見陳勢安，聊起近況，經紀人透露他近期正在籌備新作品，由於陳勢安對作品自我要求嚴謹，何時完成還無法確定；他的家人住在馬來西亞檳城，行動管制期間一家人靠訊息或視訊聯絡感情，經紀人說：「勢安很注重防疫，在台灣他做得都比我們還扎實，到每一個地方都會拿出酒精噴灑清潔，還貼心地幫工作人員一起噴，只是家人比較遠、沒辦法盯著家人，所以他都會不時提醒家人噴酒精、常洗手。」

陳勢安邀大家關懷流浪毛小孩。（2020犬山居公益提供）

陳勢安邀大家關懷流浪毛小孩。（2020犬山居公益提供）

(中時 )