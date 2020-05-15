高武烈(左)預計本週可以上陣。（達志影像）

【南韓K1聯賽】[江原[email protected]尚州尚武][05/16(六)13:00][編號615][單場+場中]

尚州尚武於賽季開始之前全隊乘坐巴士前往病毒檢測的路上發生了交通意外，當時巴士上共有9人受傷，當中3人為U22球員，需要養傷6個星期。按K1賽會規定如球隊無法派出最少2名U22球員上場比賽的話，該場比賽只可以最多使用2名的球員調動，所以在挑選陣容上比較有限制。

尚州尚武開幕戰在預計之內作客0:4敗於蔚山現代，球員狀態不足，替補名額受限，以及全隊球隊以軍人組成，人員常有更換。兩名負責進攻的新兵文昶真及李根昊上週已經缺席，本週上陣成疑。短期內難有突破，不被看好。

江原FC首仗表現出色，於上半場落後0:1之下，經過變陣後於下半場迅即連進3球收覆失地，主場以3:1反勝首爾FC。江原FC的整隊球員都應該可以候命上陣，上週賽前撞傷而沒有列進比賽名單的高武烈預計可以恢復作賽。

兩隊於上一賽季同樣於38場聯賽當中只有14次是首先進球的球隊，是採取先穩守求平的戰術。不過以第一週的比賽表現來看，江原FC狀態比較突出，預計比較有機會可以先打開紀錄。雙方近10次聯賽對賽，江原FC稍佔優有6場勝仗，而尚州尚武則有4勝。江原FC本場客勝應該問題不大。

大邱FCDejanDamjanovic接受檢測。（達志影像）

【南韓K1聯賽】[浦項製鐵@大邱FC][05/16(六)15:30][編號616][單場+場中]

大邱FC上週開幕戰作客仁川聯只能0:0打平未能旗開得勝，上半場比賽表現積極採取主動攻擊，但始終沒有打破對手的龍門，面對著仁川聯的嚴密防守，大邱FC顯得一籌莫展。大邱FC在上一賽季比賽當中遇到一個問題就是解不開對手的鐵桶防守，於本賽季首場比賽來看暫時還沒有找到解決方案。大邱FC球員雖然仍未拾回最佳狀態，但沒有特別球員受傷或停賽問題，上一仗黃泰顯於下半場被調下只是戰術調動。

相比之下，浦項製鐵在延續上一賽季佳績之下球員一開始已經進入作戰狀態，取得客場首勝機會極大。浦項製鐵可以強陣出戰，隊中只有年輕前鋒宋敏圭或許不能上陣，但隊中仍有不少具質素替補球員。本賽季在保留大部分主力，再加入了哥倫比亞前鋒ManuelPALACIOS後，上週面對釡山Ipark攻勢源源不絕，最後主場取得2:0勝仗。

大邱FC於2017年回歸韓職後，與浦項製鐵對賽11次，得5勝2平4敗。上賽季雙方對陣4次，大邱FC取得2勝2平，但再對上的2018年球季3次對賽則浦項製鐵全勝。

大邱FC上賽季的38場聯賽當中有18次首先進球，而浦項製鐵則有16次。而看兩隊第一場比賽的表現，浦項製鐵攻擊表現比較突出有機會先開紀錄，德國前鋒StanislavILJUTCENKO第一場馬上表現神勇，2:0的兩個進球他都有參與在內。本場浦項製鐵有機會客勝。

全北現代汽車南非前鋒LarsVELDWIJK。（達志影像）

【南韓K1聯賽】[全北現代汽車@釜山Ipark][05/16(六)18:00][編號617][單場]

釜山Ipark第一週比賽作客浦項製鐵以0:2落敗，本週遇上全北現代汽車，將會迎接更艱難的挑戰。如果兩名前鋒李庭協及巴西前鋒JONATANFerreiraREIS都跟上一週都不能上陣的話，釜山Ipark進攻火力上將會削弱不少，更沒有變陣選擇。在開幕戰雖然在初段表現比浦項製鐵優勝，可是在上半場中段被對手詮球之後士氣回落，更令人失望是新加盟另一名巴西前鋒GustavoVINTECINCO毫無表現，全場錄得0次射門。

全北現代汽車的南非前鋒LarsVELDWIJK在第一場比賽的賽前練習輕微撞傷膝部需要休息，但縱使本週比賽仍未確定是否可以上陣，全北現代汽車的陣容都應該較對手強大。在聯賽首場主場憑著替補的李東國一箭定江山，1:0撃敗水原三星藍翼全取3分，旗開得勝。比賽當中全北現代汽車雖然掌握了比賽節奏，但一路沒辨法打開做口，到李東國及邦本宜裕替補上場之後才能把機會進球。

雖然全北現代汽車第一場比賽仍未恢復比賽狀態，但論球員經驗及兵源都明顯佔優，客勝機會亦比較高。就算LarsVELDWIJK不能先發上陴，但全北現代汽車仍有不少可供選擇的進攻球員，在上一賽季聯賽38場當中有30次首先進球。至於釜山Ipark重返K1聯賽之後的第一場比賽，雖然努力尋找機會，但8次的射門次數當中只有一次是打中龍門，在進攻的力度上有待再加強。

本場比賽是雙方自2015年球季後的首次對賽，2015年當賽季的3次對賽當中全北現代汽車取得全部勝利，而最近10次聯賽對賽，全北現代汽車取得8勝1平，釜山Ipark的唯一一次勝仗是在2013年。

(中時電子報)