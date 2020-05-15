高雄玉荷包陸續上市，農委會主委陳吉仲（右六）15日參加旗山紅瓦厝荔枝園開園儀式。（林雅惠攝）

高雄玉荷包陸續上市，農委會主委陳吉仲（前排右四）親訪紅瓦厝，為號稱千歲團的農人加油打氣。（林雅惠攝）

旗山區紅瓦厝最年長87歲農民陳智，與妻子一起種植荔枝超過60年。（林雅惠攝）

玉荷包產季來臨，去年因氣候異常玉荷包產量極少，今年產量恢復正常，家樂福連鎖大賣場與旗山區南勝里24位老農契作25甲地玉荷包荔枝，成為賣場嚴選玉荷包來源，農委會主委陳吉仲15日親訪紅瓦厝，為這些號稱千歲團的農民加油打氣。

陳吉仲在農糧署南區分署長姚志旺陪同下，參加紅瓦厝荔枝園開園儀式，現場品嘗鮮採玉荷包荔枝，並測試產銷履歷條碼，他說，去年沒機會吃到荔枝，今年荔枝好吃，當場指示姚志旺輔導農民荔枝冷鏈技術，讓高品質玉荷包有機會外銷各國。

旗山區紅瓦厝24位年過半百農人，一輩子種荔枝養活全家人，從傳統的黑葉品種到玉荷包，原本一度要放棄栽種，直到與家樂福要求嚴選履歷的合作模式，老農民們學習了產銷履歷的重要，提供更優質安心的甜美荔枝，也獲得更穩定的收購價錢。

家樂福表示，與農民契作25甲地玉荷包，今年預計產量可達12~15萬斤，被稱為國寶級的玉荷包即將於5／20上DM開賣，售價每台斤89元，會先在量販店通路上架販售，5月底出貨量增加後也會在便利購超市店及家樂福線上販售。

最年長的87歲老農陳智表示，種荔枝已超過60年，幾年前一度想退休放下，直到學習自然農法與家樂福契作，又重新找回自己重要性，身心備感滿足。

(中時 )