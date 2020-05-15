全國公務人員協會榮譽理事長李來希批評小燈泡母親、時代力量立委王婉諭「踩著女兒的頭顱往上竄」，引發公憤，遭到國民黨停權處分。李來希憤怒說，國民黨未來選舉「永遠不會贏」，原因就是，連一個小黨員都保護不了，甚至還議處他？

小燈泡之母、時代力量立委王婉諭發文支持罷韓，遭李來希批評「踩著自己女兒的頭顱往上竄」，引發輿論撻伐。李來希拒絕道歉。

李來希接受《三立新聞網》專訪時直言，國民黨未來選舉「永遠不會贏」，原因就是「連一個小黨員都保護不了，你還議處他？」李來希還說，2年前韓國瑜競逐高雄市長選舉、花蓮徐榛蔚選縣長、傅崐萁選立委時，他都跑去輔選，後來3人高票當選，他也沒謀一官半職。

針對國民黨要祭出停權、開除黨籍，李來希表示，他是繳了萬元黨費的國民黨終身黨員，這應該對有前途的人有效，但對他這人威脅哪有效？他甚至批國民黨「無情無義，需要我的時候一個樣」。他只是自發性的對某件事表達看法，在臉書只有一句話卻被扭曲。

被問到罷韓投票，李來希表示，他跟韓國瑜沒有接觸，所以對罷韓投票沒有看法。但是他稱讚韓國瑜的優點就是包容力蠻強，會用幽默來化解爭議。

(中時電子報)