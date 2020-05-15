美軍P-8A海神巡邏機掛載先進雷達吊艙

據網路上軍事觀察人士在推特發文指出，一架美國海軍P-8A海神式海上巡邏機近日在南海巡弋時，以非常接近海南島領空的路徑航行，並略為擦過了領空界線，該機掛載了新式的AN/APS-154先進空載雷達，同時對海面與陸地進行情蒐，此種以偵察機貼近領空的方式蒐集情報，顯示美方加強在南海對大陸進行軍事施壓，可能會重演類似2001年中美南海撞機事件場景。

US NAVY P-8A+mod(169010) flew near Hainan Island China.🤔 pic.twitter.com/VXm5K4iNh0 — Golf9 ✈️ (@KimagureGolf9) May 15, 2020

業餘軍事觀察人士Golf9在推特發文指出，一架美國海軍P-8A海神式海上巡邏機15日在南海巡弋，以逼近海南島領空路線飛行，航跡圖甚至還略為穿越海南島領空。這架編號169010的巡邏機並非一般的P-8A海神式巡邏機，它在機腹掛載了AN/APS-154先進空載雷達。

It’s very close to Chinese border....



Don’t forget 169010 is not normal P-8A. They have big Radar stick fitting bottom of fuselage. pic.twitter.com/V1ClfE2vJu — Golf9 ✈️ (@KimagureGolf9) May 15, 2020

據了解，AN/APS-154是所謂的先進機載感測系統(Advanced Airborne Sensor, AAS)，由美國雷神公司研發，採用目前最尖端的主動式電子掃瞄陣列(ASEA)雷達，可進行綜合情報監控、偵察和地面監視，並做為作戰管理平台進行前進戰區的地面與空中指揮作業。雖然已服役多年，APS-154至今沒有全面公開相關性能細節，採購數量都還在保密狀態，在公開場合更極少出現P-8A掛載此型吊艙。

網路上軍事論壇指出，這次飛得非常接近海南島領空，具備足夠條件測繪出海南島地面設施，等於拿著錄影機在門口朝家裡攝影，頗有侵門踏戶之姿。雖然航跡圖顯示路線略為穿過領空，但此類航跡圖顯示與記錄存在一定誤差，僅能判斷極為靠近領空，無法確定是否真的穿越。

美軍偵察機在南海大陸領空附近進行偵察的舉動行之有年，2001年4月1日在海南島外海專屬經濟區上空就發生一次美軍EP-3偵察機與前往驅離的中共空軍殲-8戰機擦撞事件。事件導致殲-8戰機墜毀，飛行員跳傘後死亡，美方軍機則因受損被迫強行降落海南島陵水機場。

當年美國與大陸為此事相互譴責，引發外交危機，事件最終以美國表示遺憾，大陸釋放美方人員並交還飛機結案。至今撞機事件仍多次被做為大陸的民族主義愛國教育的教材，宣傳必須強軍才能強國的重要案例。

(中時電子報)