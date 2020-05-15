交通部長林佳龍（左）在員榮員生醫療體系總院長張克士（右2）等人陪同下，視察全國第一處「Z字型行人2段式穿越道」示範路口1年來的實施成效。（謝瓊雲攝）

交通部長林佳龍（左）在員榮員生醫療體系總院長張克士（右2）等人陪同下，視察全國第一處「Z字型行人2段式穿越道」示範路口1年來的實施成效。（謝瓊雲攝）

面對即將到來的端午節連假，交通部長林佳龍（右）指目前疫情逐漸回穩，1968APP將持續作為旅遊景點防疫警示，方便做好分流與總量管制。（謝瓊雲攝）

交通部長公路林佳龍15日至員林市中山路視察「Z字型行人2段式穿越道」，宣布去年已完成25處省道路口，今年底前會再新增40處；避談內閣人事改組的他僅強調，交通部將積極推動防疫旅遊、暑期安心旅遊。

公路總局參考國外經驗，去年4月選定員林市員生、員基醫院周邊道路試辦行人Z字型穿越法，讓病患、長者與陪病親友搶先體驗，提升行人通行安全；昨上午公路總局長陳彥伯、員榮員生醫療體系總院長張克士和副總院長吳怡昌都陪同視察。

林佳龍說，Z字型行人二段式穿越道，將停止線退縮、增設行人庇護島、行人專用號誌及標誌，改善人行道動線，讓人車視野更清楚，保障行動不便的身障、長者，作為穿越馬路的中繼休息區，且有更充裕時間停看聽。

他說，去年已請六都針對126處危險路段，提人本交通改善計畫，未來將請公路總局在全台65處Z字型路口進行交通改善分析，針對改變停止線、二段式左轉區、汽機車綠燈通行時間與夜間照明等，做好相關配套措施。

至於端午節連假，林佳龍表示仍將透過1968APP作為景點防疫示警，提醒分流、總量管制，並持續優化成為旅遊資訊平台；待疫情穩定控制後，5月底防疫旅遊首發團，將試辦1至3個月，接著就會啟動擴大國民旅遊的補助，在7月暑假來臨後，重點推動「安心旅遊」，讓全民都能安心自由出遊。

(中時 )