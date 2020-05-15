國中教育會考將於16、17日登場，雖然今年會考受到疫情影響，許多考試規則與以往不同，但考前１天還是開放考生及家長前往查看考場，三民家商此次附設特殊考場教室，內有擴視機、點字機、盲用電腦等輔助用具，供身心障礙考生也能順利進行會考。

今年國中教育會考，高雄總共有872名身心障礙考生，提出特殊服務需求申請的考生共計120人，平均分配在66間特殊考場教室應試，他們視察考場有別於一般考生，除了知道自己的考試位置外，還必須先測試輔助用具是否正常，考試過程遠比一般生辛苦許多。

許多人認為特殊考生在國中教育會考享有不同的待遇，其實，特殊考生與一般考生試題及作答時間均相同，只有症狀相對嚴重的特殊考生，才可以提出延長20分鐘或提早5分鐘進試場的要求，還必須經過嚴格審核通過後，才能在作答時間進行調整。

患有先天性視神經傳導不良的視障生方勻亭也將參加此次會考，但由於從小對黑白兩色較為敏感外，其他東西幾乎看不見，因此必須將考卷字體放大，再加上聽力輔助，最後用鍵盤作答，才能順利的完成此次會考，15日她也特地到三民家商進行輔助器測試。

方勻亭表示，這次參加會考是因為自己熱愛英文，希望可以考取文藻五專一圓英文夢，但若不幸沒有考好，就會唸普通高中再拼大學英文系，此次會考取消了英文聽力錯失得分機會有點可惜，但還是會拼盡全力，此外，她對音樂也非常感興趣，雖然見不到琴譜，但藉由老師的錄音慢慢練習，現在已經可以順暢彈完多首曲子，目前也開始接觸長笛，希望可以練就一技之長。

(中時 )