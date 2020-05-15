全球晶圓代工龍頭台積電15日閃電宣布，將赴美國亞利桑那州投資晶圓代工廠，用來生產5奈米製程晶片，耗資120億美元(約3600億元新台幣)。台積電不只是半導體產業技術最為先進的廠商之一，同時也是台灣產能與投資規模最大的企業，勢必引發相關效應。台積電，赴美設廠是否代表在台灣產能將大規模轉移，這就要從台積電先前建廠的腳步來看。

在陸美科技戰之下，如同先前台積電創辦人張忠謀所說所說，台積電在平和時期作為全球供應鏈的一環就好，但台積電在亂世之下，將成為兵家必爭之地。台積電董事長劉德音去年6月曾提到，台積電赴美設廠還不是時候，因為美國成本太高還是問題。

然而，陸美貿易戰爆發後，大陸設備巨頭華為2019年5月遭列入實體清單，但根據台積電年報顯示，最大客戶分別在2017、2018以及2019年各占23%、22% 及23%比重；第二大客戶在2017、2018年貢獻營收占比都達不到10%，卻在2019年突飛猛進，達14%。據供應鏈透露，第二大客戶就是華為，台積電2019年大陸客戶貢獻營收幾乎達20%，大陸客戶的影響力與日俱增。

在陸美科技戰越演越烈之下，川普政府本周傳邀請台積電、英特爾以及三星電子赴美設廠，台積電周五就宣布消息，將在亞利桑那州設廠，規劃該廠區月產能為2萬片晶圓，2021年至2029年投入此專案約120億美元(3600億元新台幣)資本支出。

台積電南京廠於2016 年 7 月動工，2017 年 9 月進機典禮，整段時間花費14個月，進機到量產時程也不到半年時間，總體時間不到2年，該廠區主要負責生產12奈米及16奈米製程，為當時大陸製程技術最先進的晶圓廠，預估至2020年底前將擴產至月產2萬片12吋晶圓。

此外，依照台積電先進製程規劃，7奈米（N7）製程技術在2019年已經進入量產第2年，在行動裝置、高效能運算（HPC）、物聯網（IoT）和車用電子等眾多產品中持續被廣泛採用。後續推出的7 奈米強效版（N7+）導入極紫外光（EUV）微影技術進行量產，整體N7營收占全年晶圓銷售金額的27%。

至於6 奈米（N6）製程剛在2020年Q1進入試產階段，擴展台積電N7 家族的未來性。台積電5 奈米（N5）製程技術將在2020年上半年開始量產。至於3奈米（N3），台積電公布的時程顯示，將在2021 年試產，目標2022 下半年量產，3奈米是N5 後另一全節點提升的製程，將提供業界最佳的功耗/效能/ 面積（PPA）的製程技術。

從台積電2019年總出貨量1,010 萬片12 吋晶圓來看，未來亞利桑那州的月產能2萬片晶圓不到台積電總產能3%；再從2021 年至 2029 年投入120 億美元來看，台積電2020年資本支出150 億至 160 億美元，連10%比重都不到。

從以上數據來看，台積電仍把台灣當成生產重心，不僅最優秀的技術都留在台灣，產能規模以及投資金額也占大最大份額，新竹寶山3奈米研發中心也在首季開始動工，預計2021年完工啟用；台積電南科18廠也在今年Q1完工，5奈米開始量產，台積電在台供應鍊仍正常運作。

知名半導體分析師陸行之也在日前分析，台積電赴美設廠還太早，與美國沒有中下游群聚效益、工作效率差異和衝擊台灣半導體等3大理由有關，認為台積電去美國最多只能做個樣板廠。

回到張忠謀所提到「台積電將成兵家必爭之地」這句話，台積電成為全球最大的晶圓代工廠，加上自主研發專利多，能一定程度避開美國技術含量門檻限制，有其戰略地位。不過，只要陸美關係產生變化，台積電業績前景勢必出現影響，雖台積電在大陸有南京、上海兩廠區，但這次事件是否引發北京當局不滿，甚至以一些反制措施作為回應，市場仍在觀察。

(中時電子報)