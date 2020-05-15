匯集80年資歷的有巢氏房屋新店北新重劃加盟店 4月隆重開幕

在房仲一級戰區－新店北新路上，有巢氏房屋新店北新重劃加盟店於今年4月份隆重開幕！這8位無畏新冠肺炎疫情的房仲菁英，在靈魂人物王建富店東的帶領下，他們將從新店、景美出發，提供更專業、更安全的房仲服務，協助消費者在不動產買賣上的需求。
王建富樂觀積極地說，有競爭才有進度！我們8位創業夥伴加起來的房仲資歷高達80年之久，最資淺的也已入行5年時間，每一位都能獨當一面、被暱稱為＂人體google map＂！請大家給我們服務的機會，我有信心，一定能讓大家全程安心、放心，獲得開心的買賣經驗。
房仲職人精益求精 只為給消費者最好服務
如同對「職人」一詞的解釋，這是一群技藝高超的專家，他們不以此自滿，為了更爐火純青的技能，透過外人覺得辛苦的研修，持續精進，也享受其中的樂趣，而這正是有巢氏房屋新店北新重劃加盟店夥伴的最佳寫照！
有巢氏房屋新店北新重劃加盟店首批加入的夥伴，他們在信義房屋相識，因為理念相同而漸漸成為相知好友。也在信義房屋的教育訓練、學長店長傳授下，奠定良好房仲基礎，對於房仲專業知識、商圈了解和客戶服務都有豐富經驗。
為了開創可以永續經營的事業，把握剩下10-20年可以累積資產的黃金時間，卻又不犧牲陪伴家人成長的時間，他們選擇離開老東家，與志同道合夥伴一起創業，打拼自己的事業！
如同職人般的心態，這群資深房仲經紀人不以過去資歷自滿，大家把自己歸零，重新了解新店、安康、木柵、景美商圈特性，探索居民輪廓、物件類型等，只為給消費者更專業的建議和服務。
為自己奮鬥打拼 越做越開心
王建富感慨地說，因為房子總價高，許多人一輩子就買那一兩次，加上房子百百種，只要座向和裝修不同，就算是同一個格局，也會有不同價值，一般消費者很難累積足夠經驗值，更何況還有稅務、法規等狀況，其實很仰賴專業經紀人適時的建議！所以我們十分重視專業的培養，對商圈的了解是基本功課，除了新店區，連帶景美、木柵區都應該要了解，因為這兩區的居民是互相流動的。當然，我們也有資深人員隨時可投入協助。
雖然創業開店初期，事情又多又雜，不僅要管業績、還要處理行政，王建富卻難掩興奮地說，「原來為自己打拼奮鬥感覺，這麼好！難怪許多前輩一直鼓勵我出來創業，其實外面的世界不但發展空間大，資源和夥伴都比想像中多很多。出來之後，才發創業加盟最大的敵人－其實是自己。」
除此之外，「越做越開心」這個現象，其實也在店裡很多夥伴身上看到！不只是店東王建富自籌備期就沒有放過假，資深組長陳韻全更是把店頭當第二個家，他也認同地說「為自己作主、負責的感覺，非常好！」，大家都忙得很充實，原因無他，因為這家店是他們自己的事業，沒有大公司的制式規定，他們擁有更多接案的主導權，對於許多敏感案件，他們適時的加入，其實對客戶幫助更多。
加入有巢氏房屋四大關鍵－品牌、交易安全、聯賣環境、系統資源
問到為何選擇加盟有巢氏房屋，王建富不諱言地說，因為有巢氏房屋深植人心的「社區專家」品牌力、他們對於交易安全的控管，以及承襲自永慶房產集團的強大系統工具，是四大關鍵！
因為一家在乎品牌價值的企業，一定會控管好旗下加盟店和經紀人，對交易安全和消費者權益的保障，一定也會面面俱到。而集團式的經營，讓隸屬於永慶房產集團旗下的有巢氏房屋，擁有強大的系統支援，從官網、APP的配對服務，讓消費者可以隨時上網查找物件，提升買賣效率。而經紀人也能透過「i行動」服務平台，提供最新最即時的物件資料和行情分析。
再加上特有的聯賣文化，讓新店區6家有巢氏房屋共同組成聯賣團隊，為新店區客戶提供服務。另外，加盟總部定期的上課和即時房市分析、各分店的經驗分享，也成為經紀人專業能力的提升來源。
因材施教 給人才一個寬廣的舞台
然而面對房仲業最關鍵的資產－人才培育，王建富坦言，過去近20年的房仲生涯，從一開始在台北市大安區當經紀人，後來到景美區，接著又到新店安康區擔任店長，身邊來來去去上百位經紀人，讓他體認到＂因材施教＂的重要性！
在課業上難免有弱勢科目，在房仲工作上也是，有些人就是可以察覺客戶沒說出口的需求，有人很會銷售，另一群人就是能說服客戶簽下銷售委託，人人都有厲害之處，當管理者的，要把他們放對位置，並讓他們團結合作。但過去工作環境追求的是「通才」，卻非人人都可勝任，可能因此錯失許多好人才。
「這是我成立有巢氏房屋新店北新重劃加盟店的主因之一！期許這個環境是能讓同仁專注做他專精且擅長的，然後把能力發揮到淋漓盡致，做出差異化，獲得成就感。客戶也因此獲得更好的房仲服務。」王建富進一步分享。
新店北新重劃加盟店的資深夥伴蔡明宏也坦言，自己願意離開安穩的信義房屋，加入這個大家庭，除了想趁年輕多賺點，給老婆和小孩更多經濟支援，更重要的是－因為他相信富哥的能力和承諾！「富哥是我的啟蒙店長，認識他這6年多的時間，他沒有放棄過夥伴，只要那個人有心繼續做下去，富哥都願意帶！人生、業務難免有低潮，但跟著富哥很安心。」蔡明宏欽佩地說。
成立有巢氏房屋新店北新重劃加盟店，是王建富店東給自己的50歲生日禮物！他期許，員工在此獲得自己想要的人生，客戶可以一圓成家夢，而新店北新重劃加盟店能在一年內成為該區指標店。
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(中時電子報)
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