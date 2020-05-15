在房仲一級戰區－新店北新路上，有巢氏房屋新店北新重劃加盟店於今年4月份隆重開幕！這8位無畏新冠肺炎疫情的房仲菁英，在靈魂人物王建富店東的帶領下，他們將從新店、景美出發，提供更專業、更安全的房仲服務，協助消費者在不動產買賣上的需求。

匯集80年資歷的有巢氏房屋新店北新重劃加盟店 4月隆重開幕

王建富樂觀積極地說，有競爭才有進度！我們8位創業夥伴加起來的房仲資歷高達80年之久，最資淺的也已入行5年時間，每一位都能獨當一面、被暱稱為＂人體google map＂！請大家給我們服務的機會，我有信心，一定能讓大家全程安心、放心，獲得開心的買賣經驗。

房仲職人精益求精 只為給消費者最好服務

如同對「職人」一詞的解釋，這是一群技藝高超的專家，他們不以此自滿，為了更爐火純青的技能，透過外人覺得辛苦的研修，持續精進，也享受其中的樂趣，而這正是有巢氏房屋新店北新重劃加盟店夥伴的最佳寫照！

有巢氏房屋新店北新重劃加盟店首批加入的夥伴，他們在信義房屋相識，因為理念相同而漸漸成為相知好友。也在信義房屋的教育訓練、學長店長傳授下，奠定良好房仲基礎，對於房仲專業知識、商圈了解和客戶服務都有豐富經驗。

為了開創可以永續經營的事業，把握剩下10-20年可以累積資產的黃金時間，卻又不犧牲陪伴家人成長的時間，他們選擇離開老東家，與志同道合夥伴一起創業，打拼自己的事業！

如同職人般的心態，這群資深房仲經紀人不以過去資歷自滿，大家把自己歸零，重新了解新店、安康、木柵、景美商圈特性，探索居民輪廓、物件類型等，只為給消費者更專業的建議和服務。

有巢氏房屋新店北新重劃加盟店以房仲職人要求自己精益求精 只為給消費者最好服務

為自己奮鬥打拼 越做越開心

王建富感慨地說，因為房子總價高，許多人一輩子就買那一兩次，加上房子百百種，只要座向和裝修不同，就算是同一個格局，也會有不同價值，一般消費者很難累積足夠經驗值，更何況還有稅務、法規等狀況，其實很仰賴專業經紀人適時的建議！所以我們十分重視專業的培養，對商圈的了解是基本功課，除了新店區，連帶景美、木柵區都應該要了解，因為這兩區的居民是互相流動的。當然，我們也有資深人員隨時可投入協助。

雖然創業開店初期，事情又多又雜，不僅要管業績、還要處理行政，王建富卻難掩興奮地說，「原來為自己打拼奮鬥感覺，這麼好！難怪許多前輩一直鼓勵我出來創業，其實外面的世界不但發展空間大，資源和夥伴都比想像中多很多。出來之後，才發創業加盟最大的敵人－其實是自己。」

除此之外，「越做越開心」這個現象，其實也在店裡很多夥伴身上看到！不只是店東王建富自籌備期就沒有放過假，資深組長陳韻全更是把店頭當第二個家，他也認同地說「為自己作主、負責的感覺，非常好！」，大家都忙得很充實，原因無他，因為這家店是他們自己的事業，沒有大公司的制式規定，他們擁有更多接案的主導權，對於許多敏感案件，他們適時的加入，其實對客戶幫助更多。

精耕商圈、被暱稱為＂人體google map＂的有巢氏房屋新店北新重劃加盟店業務們，常聚在一起交換最新的商圈情資

加入有巢氏房屋四大關鍵－品牌、交易安全、聯賣環境、系統資源

問到為何選擇加盟有巢氏房屋，王建富不諱言地說，因為有巢氏房屋深植人心的「社區專家」品牌力、他們對於交易安全的控管，以及承襲自永慶房產集團的強大系統工具，是四大關鍵！

因為一家在乎品牌價值的企業，一定會控管好旗下加盟店和經紀人，對交易安全和消費者權益的保障，一定也會面面俱到。而集團式的經營，讓隸屬於永慶房產集團旗下的有巢氏房屋，擁有強大的系統支援，從官網、APP的配對服務，讓消費者可以隨時上網查找物件，提升買賣效率。而經紀人也能透過「i行動」服務平台，提供最新最即時的物件資料和行情分析。

再加上特有的聯賣文化，讓新店區6家有巢氏房屋共同組成聯賣團隊，為新店區客戶提供服務。另外，加盟總部定期的上課和即時房市分析、各分店的經驗分享，也成為經紀人專業能力的提升來源。

王建富店東帶領的有巢氏房屋新店北新重劃加盟店在新店區提供更專業、更安全的房仲服務

因材施教 給人才一個寬廣的舞台

然而面對房仲業最關鍵的資產－人才培育，王建富坦言，過去近20年的房仲生涯，從一開始在台北市大安區當經紀人，後來到景美區，接著又到新店安康區擔任店長，身邊來來去去上百位經紀人，讓他體認到＂因材施教＂的重要性！

在課業上難免有弱勢科目，在房仲工作上也是，有些人就是可以察覺客戶沒說出口的需求，有人很會銷售，另一群人就是能說服客戶簽下銷售委託，人人都有厲害之處，當管理者的，要把他們放對位置，並讓他們團結合作。但過去工作環境追求的是「通才」，卻非人人都可勝任，可能因此錯失許多好人才。

「這是我成立有巢氏房屋新店北新重劃加盟店的主因之一！期許這個環境是能讓同仁專注做他專精且擅長的，然後把能力發揮到淋漓盡致，做出差異化，獲得成就感。客戶也因此獲得更好的房仲服務。」王建富進一步分享。

新店北新重劃加盟店的資深夥伴蔡明宏也坦言，自己願意離開安穩的信義房屋，加入這個大家庭，除了想趁年輕多賺點，給老婆和小孩更多經濟支援，更重要的是－因為他相信富哥的能力和承諾！「富哥是我的啟蒙店長，認識他這6年多的時間，他沒有放棄過夥伴，只要那個人有心繼續做下去，富哥都願意帶！人生、業務難免有低潮，但跟著富哥很安心。」蔡明宏欽佩地說。

成立有巢氏房屋新店北新重劃加盟店，是王建富店東給自己的50歲生日禮物！他期許，員工在此獲得自己想要的人生，客戶可以一圓成家夢，而新店北新重劃加盟店能在一年內成為該區指標店。

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(中時電子報)