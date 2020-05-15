原來「這裡」也可以很不一樣！高雄中山高中幾位畢業生發揮創意，利用家中與學校的老舊廢棄物，將學校圖書館不起眼的角落，打造成懷舊的文青風休憩空間主題區，可以在這裡閱讀、攝影、辦策展等，來到此地的師生們紛紛讚嘆，猶如走入時空迴廊，也成為全校師生打卡新地標。

畢業生們想動手改造圖書館角落，是因為想在畢業前留下一些美好的回憶，因此才將這個沒人在意的地方，改造成懷舊的文青風休憩空間主題區，雖然未來他們將畢業離開學校，但至少還留有一些青春的痕跡，沒想到會獲得老師及學弟妹熱烈的迴響。

中山高中學生鍾卉表示，他們當初以廢物再利用的概念融合現代年輕人獨有的文藝氣息，打造這個富有懷舊及文青風的休憩空間，也期盼學弟妹，未來可以加入他們不同的風格及創意元素，將小角落變得更完整、更精采。

高市教育局長吳榕峯表示，同學們展現無窮的創造力，設計改造圖書館空間，可以培養學生成為「閱讀生活的世界公民」，並達到重視適性學習為本的學校教學重點理念，而此次的改造發想，具體在創造「多元化」、「多功能」和「全方位」的舒適、休閒與輕鬆的閱讀環境，相信畢業生未來再回母校時，都會有最甜美的回憶。

(中時 )