海巡署4000噸級巡防艦豎桅典禮今在台船高雄廠舉行。（台船提供／柯宗緯高雄傳真）

海巡署4000噸級巡防艦豎桅典禮今在台船高雄廠舉行。（台船提供／柯宗緯高雄傳真）

海巡署「4000噸級巡防艦」總計有4艘統包採購案，總價逾104億元，今（15）日在台船高雄廠船塢舉行首艘4000噸級巡防艦豎桅典禮，預計今年底交船，該船上還配備負壓隔離病房，也可供黑鷹直升機降落，對於海上人道救援能量有極大助益。

今海巡署艦隊分署副分署長吳金河及台船公司副總經理魏正賜共同主持典禮。台船指出，本次4000噸級巡防艦4艘統包採購案，首艦已於4月23日已達成契約下水條件，5月底前預計可完成第五期款新台幣7億449萬7500元入帳，並計畫於5月30日下水出塢，另第二艘於3月11日完成開工條件，預計8月28日辦理安龍典禮，可再申領第六期款新台幣3億9138萬7500元，將為台船帶來可觀營收。

台船提到，4000噸級巡防艦是海巡署新一代旗艦，為政府推行「國艦國造」政策中，海洋委員會所執行「籌建海巡艦艇發展計畫」最大噸位巡防艦。

該4000噸級巡防艦配備負壓隔離病房，一般病房也配備負壓隔離罩，更有醫療手術室及復溫室等緊急醫療救護裝備，全艦醫療區域為獨立空調系統，可有效區隔執勤及醫療人員作業空間。

艦機組合部分，4000噸級巡防艦飛行甲板，可供內政部空中勤務總隊黑鷹直升機（UH-60M）及海軍反潛直升機大隊S-70C直升機實施直升機起落作業。搭配艦上緊急醫療設施，對於海上人道救援能量有極大助益。

台船執行合約設計及船艦建造外，未來兩年內仍須負保固、保養責任，提供後續優良的維修服務。同時導入產品全壽期管理(PLM,Product Life-cycle Management)系統，整合現有管理資訊，為國艦國造修造合一做好準備。

台船積極配合政府國艦國造政策，除了4000噸級巡防艦四艘統包採購案外，於基隆廠區建造中100噸級巡防救難艇15艘已交1艘於台東海巡隊服勤中。

另有1000噸級巡防艦6艘建造中，其中輪控系統(AMS,Alarm Monitoring System)更是由台船自行研製安裝，台船不但在船艦設計與建造技術上不斷精進外，更是透過專家系統在智慧船舶運用上投注大量心力。

(中時 )