亞瑟士籃球之星訓練營即將邁入第4屆，4年之間培育許多熱愛籃球的學員找到目標，並啟發籃球初學者了解正確的籃球觀念。今年將由執教經驗豐富的「Coach邱」邱大宗擔任總教練，注入更多籃球實戰技巧與球場上進攻、防守正確觀念，帶給學員們更多元化的訓練內容。

活動將於18日中午12:00開放報名(額滿為止)，上課時間將於7月21日至8月15日共計4個梯次，課程依年齡分級為「國小組」與「國中組」，每梯次限額60名學員，今年同樣延續往年傳統在週末時段加入「親子共學」課程，邀請家長與孩子們一起投入親子籃球運動。

亞瑟士籃球之星訓練營為了讓每年參與的學員有多元、豐富的訓練課程，此次安排執教經驗豐富的邱大宗擔任總教練，除了指導個人基本動作到進階的攻防技巧之外，也特別著重團隊合作觀念，希望學員擁有紮實的基本動作訓練外，培養對的籃球觀念也是訓練營的教學重點。

而今年課程的另一重點則是團隊實戰，週末課程將規劃「亞瑟士之星對抗賽」，讓平日所學的籃球技巧與知識，在週末與隊友一同展現，現場將打造職業球賽氛圍，讓學員盡情發揮，為自己的暑假留下精采的回憶。

有興趣報名亞瑟士籃球之星訓練營的民眾，可以上到今年活動報名網址(https://bao-ming.com/eb/www/activity_content.php?activitysn=4367)查詢相關訊息。

(中時 )