正修科大打造全國唯一「CNC工具機切削應用產業菁英訓練示範基地」、「環境毒物與新興污染物研究中心」檢驗奧運禁藥，連續13度26年榮獲中國工程師學會頒發「產學合作績優單位獎」，校方表示，將再精進產學合作，為學生打造更優質的產學環境。

中國工程師學會每2年對全國公私立科技大學進行一次「產學合作績優單位獎」選拔，嚴格評選，競爭激烈，以教育訓練、職業訓練、研究發展、技術發展等4項產學成果進行評比，正修科大再度榮獲「產學合作績優獎」。

正修科大表示，為強化產學研發績效，特設置「產學研發總中心」統籌指導與管理各科技研發中心，「環境毒物與新興污染物研究中心」為環保署、衛生福利部食藥署及全國認證基金會重點認證實驗室。

「工程研究科技中心」打造全國唯一整合工具機組裝、調校先進功能「CNC工具機切削應用產業菁英訓練示範基地」，技術包括有CAD／CAM系統應用於5軸加工技術、空間凸輪5軸加工技術、超冷處理技術等。

「文物修護中心」是全國首創導入科技進行文物修護保存的單位，聚焦修護保存科技，提供文物及藝術品修復保存，與香港佳士得、喜龍香港等國際知名企業產學合作超過3700萬元。

(中時 )