古亭國中也做為考場，除了做好防疫工作，也布置公仔看版替考生加油打氣。（古亭國中提供／游念育台北傳真）

國中會考即將在明日登場，今下午不少學生和家長紛紛前往考場熟悉環境，今年因疫情影響，進入考場都要戴口罩、量體溫，許多學校也都大陣仗安排「考生服務隊」幫忙尋找試場正確位置，加快考生查看試場的速度，分散人流聚集，今年也因疫情影響取消英聽考試，讓不少學生指出，這次英文成績將會兩極化。

一年一度的國中會考將在明日登場，國中生今提早放學前往考場熟悉環境，但因疫情緣故，考場只開放在教室外查看，不得進入教室內，由於不考英聽讓許多考生也相當擔心；另外，也有學生擔心要量體溫才能進考場，所以準備提早到，以免排隊耽誤時間。

北市古亭國中校長林泰安指出，校園考場除了做好防疫工作準備，也特別在校門口布置公仔看版替考生加油打氣，盼考生都能金榜題名，為同學加持；師大附中為北市最多人的考場，在校門口處也設置5條動線，讓學生能快速進入試場。

北市南門國中吳同學指出，最困難的科目永遠都是英文，今年不考英聽會呈現兩極化的情況，有些人英聽強、閱讀弱，原本可靠英聽拉分數，卻因為取消而影響成績；另外，這次考試必須戴著口罩，會很悶熱但上課已戴習慣了。

(中時 )