台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛材料（5009）15日公告第一季財務報告。第一季合併營收22.66億元，受到新冠肺炎影響，較去年同期減少12.55％，每股稅後盈餘0.04元。在公司致力穩健經營的努力下，現金流量方面表現穩固，第一季來自營業活動淨現金流入2.26億元，為未來50噸爐擴廠資金注入現金活水。

榮剛表示，新冠肺炎疫情蔓延全球，部分客戶提出延遞出貨要求，影響第一季營收表現，雖然航太、油氣受疫情影響需求較為減緩，但能源產品受惠於發電機零組件進入汰舊換新維修期，仍維持相當的接單與獲利水準，加上基本量能產品工具鋼的成本優化改善也開始有所成效，因此預計未來一季仍將維持正向展望。

未來隨著各國疫情趨緩、經濟活動漸有重啟徵兆，加上波音737MAX重啟生產及產油國達成協商，榮剛看好航太、油氣、能源三大產業之需求復甦，待疫情過去依然成長可期，而公司策略則是在景氣低點以改善生產製造、降低成本茁壯公司體質，並注重現金流的管控，以作為迎接未來景氣往上時的準備。

此外，榮剛今日由董事長王炯棻主持50噸煉鋼爐廠房新建工程上梁典禮，目前廠房架構工程已接近完工階段，接下來將繼續進行廠房內部設備及基礎的土木工程以及後續的設備安裝，預計2021年開出新產能，隨著全世界走出疫情陰霾，景氣循環恢復，有利榮剛營收回復成長軌道。

(工商 )