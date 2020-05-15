牛津經濟研究院最新指出，中國大陸最早從新冠流行疫情中邁向復甦，只是經濟復甦之路不如想像來的順利，全球經濟在3、4月明顯衰退，拖累了中國大陸供應鏈的挺進，目前仍估計，經濟會在第二季自谷底回升，但復甦的力道有多大，端看各國內部消費需求。

「儘管消費需求是從一個極為疲弱的起點開始，只要能持續改善，前景就會有希望！」，牛津經濟研究團隊指出，現在能把消費力找回來的，就是政府政策，各國政府祭出的振興計畫或激勵措施，將有助於各國內部需求的甦蘇，這部分會支撐今年下半年的需求回升。

以中國大陸為例，牛津經濟研究院指出，中國人民銀行會進一步放寬政策，並在需要政策支持的時候，不再強調遏制宏觀槓桿的必要性，同時，為了幫助籌集更多基礎設施支出，中國官方近期宣佈除了已宣布的人民幣1.29千億元的基礎上，再發行人民幣1千億元的地方政府特殊債券。兩者合計，已經超過了去年的人民幣2.15億元的額度，可以估計，未來幾個月將宣布更多的額度，將於5月21日召開的全國人民代表大會年度會議，被市場寄望將公布更多的刺激措施。

(工商 )