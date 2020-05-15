保育員量身打造台灣黑熊遊具，讓黑熊可以透過吊床在樹木間爬上爬下，模樣超萌。（六福村提供／莊旻靜新竹傳真）

六福村主題遊樂園為全台唯一擁有野生動物園的遊樂園，園區內保育員除了具有照護動物專長外，甚至還是動物玩具專家，絞盡腦汁為動物設計專屬遊具，讓台灣黑熊有吊床可以爬上爬下、狐獴家族有天空之橋等，各有各的樂園。

保育員依據動物特性，為狐獴家族設計天空之橋、摩天輪等遊具，讓狐獴可以爬、抓、攀；而台灣黑熊為全世界唯一具有築巢特性的熊，喜歡在樹林間築巢，因此保育員也利用淘汰的消防水帶，經過2個月時間，為台灣黑熊編織兩張大型吊床，讓台灣黑熊可以在樹林間爬上爬下，訓練垂直攀爬的活動力。

六福村一季一村一慶典活動，目前正值2020年第2季的動物派對，遊客搭乘園區內的猛獸巴士，即有機會近距離欣賞台灣黑熊爬樹、玩吊床的萌樣。六福村行銷經理黃淑芳表示，到六福村可一次滿足玩樂園、逛動物園，5月底前線上購票，可享受成人票優惠550元，另外非洲好朋友互動體驗套票優惠1399元，體驗全台唯一結合環尾狐猴與狐獴的互動體驗活動，詳情可至六福村官網、臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )