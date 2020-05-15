台北市有民眾月初到連鎖超市購買梅花豬片及其他食材回家，不料在烹煮完打算大啖一番時，並咬到2.5cm長、直徑2mm的中空不鏽鋼針頭，導致該民眾口腔和舌頭遭劃傷，向超市反應後，雙方始終沒共識，對於「針頭」究竟從何而來，目前仍待釐清。

日前有網友在PTT上PO文，表示5月3日晚間於內湖區金龍門市購買梅花肉片及其他食材，回家烹煮後在咀嚼肉片時發現中空不鏽鋼針頭，好在咀嚼時就發現有硬物，否則若吞下去，後果恐不堪設想。

民眾在連鎖超市買肉烹煮，咀嚼驚見異物。（圖／翻攝自PTT）

差點將針吞下肚讓該民眾心有餘悸，因此連忙提供購買證明、包裝及異物照片給該連鎖超市客服，除要求他及太太兩人一個月的收入作為賠償外，也希望超市能更加落實品檢，正視產品安全問題。

本刊向該連鎖超市求證後，超市公關證實確有此事，但也澄清：「超市出產的肉品，在供應商出貨時會經過1次金屬檢測，接著送到生鮮廠時會有2道金屬檢測，共有3次檢測，並每日校正2次。金屬檢測的範圍是若有2mm的異物時，整條生產線會停工，超市業者事後檢閱當日報告並無異常。」

對於消費者詢問，「針頭是否為豬隻供應商注射器殘留可能？」公關則表示，當下曾提出希望客人提供針頭異物供檢測，但因客人並無提供，因此很難再做其他確認，目前也只能持續努力釐清狀況，希望可以盡快找到原因。

民眾要到疑似針頭異物，導致舌頭、口腔被劃破流血。（圖／翻攝自PTT）

針對原PO控訴超市：「若不同意和解就會由其法務部接受處理，並表示法務部門要求檢視個人的身分證。」認為超市以「法務」做為威脅，超商解釋，案件由法務部門處理，是公司內部正常客訴的處理程序，至於對該顧客的後續處理及賠償事宜，超市則表示，會再進一步和消費者一同釐清狀況。

(中時電子報)