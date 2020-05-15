國民黨主席江啟臣昨天召開記者會發表「2020國政挑戰」談話； 評論民進黨執政成績單一事，民進黨發言人薛呈懿今表示，520將至，有不少媒體陸續公布民調可看到國人對於蔡英文總統及執政團隊、民進黨都獲得人民的肯定，民進黨一定會繼續努力，持續爭取國人的支持與肯定。

薛呈懿指出，事實上，今年1月的總統大選結果，蔡英文總統的四年執政獲得民眾的肯定，在與國民黨總統候選人韓國瑜的選舉中，蔡英文總統最終以817萬票的得票數獲得連任，這就是台灣人民給出的成績單。

她說，選後，民進黨執政團隊更是絲毫沒有鬆懈，面對突如其來的武漢肺炎疫情的挑戰，立即迅速的成立指揮中心投入防疫工作，讓台灣不但能夠正常安全的生活，更成為國際上的防疫模範生。Taiwan can help，防疫國家隊更讓台灣能夠實質幫助其他國家防疫工作，高度提昇台灣的國際能見度，並且讓許多國家願意表達支持台灣參與WHA。

她表示，這種種的一切，都代表著民進黨執政團隊不敢忘記人民的支持，戰戰兢兢的完成目標，持續爭取國人的支持。

薛呈懿強調，既然連江啟臣主席都說了，選舉早已結束，民進黨也不希望看到過多的政治口水。政府的各項施政，一定會努力做好，各界如果有建設性的意見，政府也都一定會納入參考。值此同時，我們更要呼籲，特別在防疫期間，朝野更應該合作抗疫。

(中時 )