15日起中職開放2000名球迷並開放場內飲食，政策放寬後成效反映在進場球迷人數上，今日新莊球場富邦悍將對上樂天桃猿，內野1170張票全數賣光，悍將球團副領隊陳昭如就坦言開放飲食差很多，希望下一步爭取開放朋友也能一起坐。

新莊球場以梅花座開放座位，最多能進場1900人，其中包含內野1134位、滿悍席36位、外野730位，再加上今年悍將球團與不少美食廠商談定合作，不僅有喜來登的米其林等及美食，還有輕食光、鬍鬚張、爭鮮、摩斯等9家受歡迎美食。今日賽前陳昭如說，「開放飲食真的有差，今天票賣得不錯，內野1170張全賣完。」

此外今日起也開放「親子」能坐一起，只要是爸媽帶國小以下孩童進場就能連座，主要是擔心小朋友無法躲避界外球較危險，不過陳昭如也說，「像今天我媽和我弟要來看球，他們也是親子不過年齡比較大一點，但他們就不行一起坐，下一步希望向指揮中心提案，開放家人、朋友、情侶一起坐。」

今年悍將飲食升級，有不少新構思，球場餐盒包裝也有巧思，包裝上有球員和啦啦隊女孩的專屬封條，球迷反應熱烈、燃起球迷蒐集慾望，此外陳昭如也提到，餐盒附贈的酒精棉片也是聯盟統一訂購，「給聯盟拍手，很辛苦，防疫計畫也是聯盟在遞送給指揮中心，給聯盟拍手，當然賽務還是要加油。」

(中時 )