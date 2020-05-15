今天是民國109年(西元2020年)5月15號，而在28年前，也就是民國81年前的今天，發生了震撼全台的幼兒園火燒車事件，老師林靖娟闖入火海試圖營救學生，卻壯烈犧牲，讓人敬佩與不捨，也成為第一名進入忠烈祠的平民。
民國81年5月15日，健康幼稚園舉辦戶外教學，開出三輛遊覽車，行經桃園縣平鎮市中興路時，其中一輛遊覽車因電線短路導致走火，引燃車內易燃物，瞬間變火燒車。司機立即開門讓學生逃離，並至後座開啟安全門，卻發現安全門年久失修而卡死，滅火器更早已過期3年無法使用，儘管老師林靖娟與其他老師、家長以及路人們奮力搶救，但最終造成林靖娟在內，一共23人喪生，當中包括20名孩童與2名家長。
火燒車過程中，林靖娟本可活命，但她救出6名學童後，依舊毫不猶豫再度衝回烈焰衝天的遊覽車上繼續救人，可惜火勢過大，最終林靖娟葬身火燒車內，死亡時更是緊抱著4名學童，試圖用肉身保護他們，其中一名學童更是新北市長侯友宜之子侯乃維，場面讓人鼻酸。
由於該遊覽車為了增加載客數，指示司機進行非法改裝，加上出行前未做安全檢查，且公司為節省成本，也未更換老舊設備，導致災難發生時，滅火器完全派不上用場。同時健康幼稚園也因未針對雇用遊覽車公司進行調查，幼稚園負責人與園長也未事先勘查，事發當天也沒到場，事後更未通知家長，還是家長到幼稚園接小孩才知出大事，雙雙判刑，停止營業。
時任總統李登輝為感念林靖娟捨身救人的行為，邀請雕刻家塑造雕像，置於美術公園表揚義行，並在立委提案下，將林靖娟牌位送入忠烈祠，成為台灣史上第一位非軍人的忠烈祠烈士。
時光飛逝，28年過去，但林靖娟的名字依舊每到此時此刻就會被提起，永遠不被遺忘。
(中時電子報)
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