為實踐「屯區中心化」目標，台中市政府近年在大里區投入超過12億興建重大建設，成功吸引外來人口移居，人口數已在全市排名第三。在重大建設與人口紅利雙重帶動下，大里區的房價也開始急起直追，不僅1字頭房價即將成為絕響，近期甚至有預售案開價挑戰3字頭，成為市場關注焦點。

根據台中市政府預算編列顯示，市府在大里區進行中的建設已超過12億元，除了日前剛完工啟用的大里草湖防災公園外，還有74號快速道路橋下增設平面道路，編列3.8億元，預計明年開工；並投入4.3億元，興建大里國民運動中心，預計明年完工啟用等。

此外，台中市備受好評的美樂地公園改善計畫，也在大里區執行得有聲有色，除了去年編列500萬元，完成塗城公園、成功公園改善外，今年也編列2000多萬元預算開闢新的兒童公園，同時台中市政府也大里也陸續開設親子館、托嬰中心等，「屯區中心化」目標以快速實現。

隨著公共建設投入，大里區房價也急起直追，信義房屋大里國光店經理鄭雯鎂分析，目前大里區僅剩屋齡20年以上的中古屋還能見到1字頭，10年內的新成屋則落在單坪20萬～22萬不等，且值得注意的是，近期建商在大里推的預售案，最高已可見到3字頭，像是在德芳南路與中興路口的新大樓案「沅林築青」，開價每坪30-35萬。

鄭雯鎂也提到，大里區發展快速，不外乎鄰近工業區、台中軟體園區，擁有剛性需求撐盤，此外，也因區域腹地廣、重劃區多，除了備受外界矚目的15期重劃區外，19甲重劃區、中興路過大里溪的軟體科學園區外圍、以及下田段重劃區等，都是建商卡位目標，值得購屋者留意。

永慶不動產國光大里加盟店店東沈文昌則表示，台中市腹地廣大，市政府一直以來都將「屯區中心話」列為施政目標，而原台中縣的四大屯區（大里市、太平市、霧峰鄉、烏日鄉），又以大里區人口數量大，帶動不少交通建設重心匯集在此。

沈文昌補充，以公路系統來說，大里區內疚有台74線快速道路和下方環中東路、北二高、國道三號，另外，區域內也有不少道路與市中心接軌，例如：中投快速道路連接五權南路可抵達南區，德芳路往南繼續過中投公路，則為連接南屯區的文心南路，均對外來人口有足夠的吸引力。

(中時電子報)