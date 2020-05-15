麥家琪後來嫁給大律師，過著少奶奶生活。(本報系資料照)

昔日香港性感女星麥家琪（麥方喬），當年參選港姐原本是奪冠大熱門，卻因決賽前遭人爆料未成年所拍下的露點裸照，與后冠擦身過，之後她在演藝圈發展順遂，憑著三級片《偷窺無罪》奠定她女神之位，更在2006年嫁給大律師王國豪，過著相夫教子的貴婦生活。然而她近日接受港媒專訪，自曝曾因兒子偷看她昔日黑歷史照而情緒失控，出手打了兒子一巴掌，讓她心中懊悔不已。

現年44歲的麥家琪嫁入豪門10多年，一連為律師老公生下2子1女，家庭生活幸福美滿。然而她日前接受《東網》專訪，就坦言進入青春期的大兒子曾偷看到她的性感照與相關報導，還當面對她說：「哇！妳也會拍這種照片。」

兒子這番話讓麥家琪當下宛如晴天霹靂，情緒瞬間失控，憤怒打了兒子一巴掌！麥家琪坦言當下是認為兒子態度不能這樣，後來也告訴兒子不管怎樣，我都是你媽媽，為什麼你跟外面的人講出一樣的話？

麥家琪當年以17歲年紀參選港姐，成為當屆后冠熱門，未料決賽前兩天，有一位自稱姓馬的男子致電媒體表示有選美猛料要爆，以高價兜售他手頭上一名港姐佳麗兩點盡露的裸照。最終麥家琪承認照片是她本人，宣稱15歲時在攝影師誘導下拍下未成年裸照[，並會採取法律行動，結果其父親向香港高等法院申請禁制令，阻止裸照再被刊登。

(中時電子報)