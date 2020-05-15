台塑（1301）高雄林園聚丙烯（PP）廠於5月15日下午2時25分，發生SILO區膠粒成品儲槽（T-913B）槽頂破裂，產生悶燒及黑煙；現場人員立即通報林園消防隊於2點45分撲滅，並啟動廠內緊急應變消防灑水系統，進行隔離防護，無人員受傷，事故原因正進行調查中。

台塑表示，（T-913B）儲槽自5月14日晚上7點3分，由製程生產之PP粒開始送料後，至15日早上6點7分即送料完畢，停止運轉，完全與生產製程系統隔離，經初步全面調查，現場已無安全疑慮。

台塑強調，本件意外事故已依法向高雄市環保局通報，造成居民不安，公司深感抱歉。另因公司PP仍有庫存，對營運不致造成影響。

台塑配合中油公司新三輕大修（2/13～4/13）及18吋乙烯地下管線檢測（2/24～4/28），第2季僅安排仁武廠（3/23～4/28）歲修，以及麥寮AE廠工檢、寧波SAP廠歲修，但因部分產品減產因應，預估第2季開工率84％，與上季持平。預期第2季高價庫存去化完畢後，隨著開工率提升及生產成本降低，營運可望逐漸好轉。

台塑日前指出，5月除防疫物資用原料（包括輸血袋、點滴袋、醫療手套用PVC，點滴瓶、針筒、藥水瓶用PP，防護衣、醫用口罩用PP不織布，口罩鼻樑壓條用HDPE，甚至消毒用漂白水（次氯酸鈉）及裝填塑膠桶/罐用HDPE）供不應求、價格維持高檔外，受疫情及近期原油價格大跌影響，整體銷售量、價仍比4月下滑。

隨著部分國家陸續解封，預期6月需求有望緩步回升。惟如今，發生林園PP產線意外，營運推進力道是否受阻引發關注。

(工商 )