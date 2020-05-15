目睹國姓北山國中清寒孝順卻遭逢意外的徐同學處境，讓南投縣長林明溱感慨萬分，立即指示教育處設立經常性救助方案，15日更分赴中寮及集集，親自交慰助金給6校9個清寒學生家庭。初步調查全縣有百餘清寒學生家庭有立即迫切需求，每戶核發3萬元慰助金粗估至少需4百萬元。

林明溱表示，看到北山國中清寒孝順卻遭逢意外的徐同學處境，令他感概萬分，所以決定啟動經常性的清寒學生家庭救助方案，就是希望教育處能找出躲在角落受苦的孩子，主動提供必要又即時的協助，不要等到憾事發生了才要來補救。

林明溱指出，縣內有不少清寒家庭的小孩需要扶助，其中有的家庭父母離異，兄妹一過動、一輕度智能障礙，只靠單親媽媽照料，卻因疫情打零工的媽媽被迫失業，生活頓時陷入困境；還有的孩子學業優秀，最近卻遭逢媽媽車禍驟逝的重大變故，父親不會開車只能打零工維持家計；還有讀幼兒園兩兄妹，父親早逝只靠新住民媽媽打工維持生計家中，還有年邁爺爺需要照顧；另一名孩子則是最近父親過世，新住民媽媽遠在台中打工維持家計，只能與高齡90歲的祖父相依為命，孩子運動細胞絕佳不僅空手道曾獲縣市級前三名，也很有網球天份等等，這些都需要即刻伸出援手，不能讓孩子們因生活所迫，被迫放棄發揮天賦的機會。

林明溱強調，縣府財政也有限，縣長慰助金絕大部分靠公益彩券盈餘及各界捐款挹注，非常期待各大企業家，尤其是縣內企業主，也能多多捐出善款給南投縣政府，縣府團隊一定會妥善運用，照顧真正遭逢急難受苦的縣民。

教育處指出，北山國中徐同學的消息曝光後，也激發各界愛心湧現，讓單親老弱的徐家5口，總算暫時不必再為徐同學的醫療、復健，及求學等等龐大開銷而煩惱。不過向徐同學一樣的清寒家庭，初步調查全縣有百餘清寒學生家庭有立即迫切需求，每戶核發3萬元慰助金粗估至少需4百萬元。

(中時 )