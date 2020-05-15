台中市弘道老人福利基金會「不老夢想125號」館，15日舉行「夢想製皂所」展覽；自2017年起，不老夢想125號啟動讓髒污的廢油化身成有文青的環保皂製作計畫，超夯熱賣的環保皂，迄今賣出1萬4千顆，「不老志工」賴麗娟說，每1顆手工環保皂，都是愛地球的表現。

環保皂志工隊長64歲賴麗娟說，每個月收集雞排店、佛寺、早餐店募集逾100公升回鍋廢油，60天皂化後再進行品檢與包裝。除了為環保盡一份心力，同時收益可以支持不老夢想125號持續推動銀髮就業和多元高齡服務計畫，很有意義。

不老夢想125號館長陳姿婷表示，1顆25元的文青環保皂賣了2年多，已成為超夯熱賣的清潔品，更讓許多人好奇廢油製成手做環保皂的歷程，因此「不老夢想125號」攜手國立雲林科技大學視覺傳達學系師生，以不老志工「高齡X永續」為核心，規劃「夢想製皂所」展覽，讓人感受不老精神。

歷史建築「台中市長公館」更名為紀念建築「宮原武熊宅邸」；從16日起推「報告市長！宮原武熊回來了」系列活動，由不老導覽員帶領民眾認識，台中市保存最完整的日治時期建築，品嚐夏季限定味噌文創餐食，參觀2樓「夢想製皂所」展覽等。

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