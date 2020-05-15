台積電在美國聯邦政府及亞利桑那州的共同理解和其支持下，有意於美國興建且營運一座先進晶圓廠。美國在台協會（AIT）在官方臉書表示，台積電宣布有意在美國設廠，奠定另一項美台夥伴關係的里程碑。

AIT指出，美台關係不只是「真朋友，真進展」，也建立在諸多共享價值上，包括尊重智慧財產權和創新，保護網路自由，並推動私部門帶領的成長。台積電的宣布以及隨之而來美台商務關係的拓展，彰顯了這些共享價值如何協助我們追求彼此共同的戰略利益。

AIT強調，美國將持續與台灣政府及業界夥伴合作，一起實踐我們的共同利益，也就是促進一個自由開放的印太地區、打造多元化供應鏈，並生產安全且高品質的科技產品。

AIT臉書也轉發美國國務卿蓬佩奧的推文：「美國歡迎台積電投資120億美元，在美國設立全球最先進的5奈米晶圓廠，這項投資案將能在中國企圖獨霸尖端技術並控制關鍵產業之際，強化美國國家安全。」

(中時 )