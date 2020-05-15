高雄市岡山區重要的地標、歷史建築「岡山水塔」，長年閒置讓地方民眾憂心年久失修，立委邱志偉邀集相關單位在現場會勘後，自來水公司已經編列150萬元的預算，將進行水塔修復的規劃設計，水公司表示，緊鄰的岡山服務所也將新建，未來規劃水塔修繕與新建服務所將整合設計統一風格並同步進行。

岡山水塔在1938年完工啟用，高30公尺、儲水85立方公尺的水塔，佇立在岡山市區的舊省道旁，到達岡山就會看到水塔，是當地著名地標，1992年完成階段性任務水塔停用，2004年高雄縣政府將岡山水塔登錄為歷史建築。

邱志偉表示，岡山水塔是岡山區重要建築，不能因為沒有使用就任其荒廢，在現場會勘後就要求水公司應積極管理，讓水塔可以再度成為岡山的驕傲。

岡山區岡山里長劉天賦說，岡山水塔興建於日本發動太平洋戰爭前夕，日本政府有系統將岡山建設成海軍航空隊的重要基地，當時岡山湧進超過萬人大興土木，為了保障施工人員飲水安全才興建岡山水塔，岡山水塔外觀典雅有特色，屬於日治時代的軍事遺址之一，非常具有代表性。

水公司在去年邀請建築師評估水塔狀況，初步評估有基座損壞、牆面剝落、門窗遺失、樓梯及欄杆斷裂等情形，需辦理結構補強、牆面清洗修補、重造樓梯、欄杆、門窗及榕樹氣根斷根處理等，為此水公司自籌150萬元將展開規劃設計發包，預計明年2月完成報告書，屆時將會有明確的水塔修繕規模及經費估算，也會向文化部申請經費補助。

水公司表示，水塔旁的第七區管理處岡山服務所已經老舊，目前正在評估要在一旁新建辦公廳，且風格需搭配緊鄰的岡山水塔，因此岡山水塔修繕、岡山服務所新建兩案預估將會合併成一案，進行完整規劃及施工，讓新設辦公廳與岡山水塔地景一致，成為在地新特色。

邱志偉強調，岡山水塔是岡山人的共同回憶，既然被列為歷史建築就應該好好保存及妥善整修，水公司需要爭取文化部經費補助，他也會在立法院盡力協助，希望能盡快看到完成修繕的岡山水塔再度綻放光芒，也更容易親近。

(中時 )