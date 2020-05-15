中國醫藥大學附設醫院與外貿協會，15日聯合舉行「台灣防疫經驗視訊分享國際會議」，連線墨西哥、哥倫比亞、秘魯的教學醫院，分享台灣防疫經驗。副院長黃高彬表示，台灣利用科技防疫、超前部署、整合各領域資源，達成「黃金級防疫標準」，給美洲防疫網參考。

擔任衛生福利部疾病管制署傳染病防治醫療網中區指揮官、中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬指出，疫情初期嚴陣以待，隨時審視國際疫情與國內變化，超前部署，像是人員教育訓練、物資準備、出國管制、懷疑個案的單一通道設計等。

外貿協會秘書長葉明水表示，邀集醫院、醫材、生技業者與智慧醫療廠商組成防疫產業生態系，將台灣防疫產品推廣至海外，成功防疫經驗透過線上研討會與各國分享；有印度、緬甸及泰國等多場會議，將來在印度、泰國與南美各國會有更多的交流活動。

黃高彬說，台灣經歷SARS疫情慘痛經驗，橫向與上下整合資源，這次組成防疫「口罩國家隊」，確立口罩內需數量，並有效分配，給予醫療機構充足防護資源；利用大數據、AI 科技分析，讓口罩實名制3．0上路，讓民眾便利買到口罩降低恐慌心理。

中國醫藥大學附設醫院院長周德陽表示，台灣每經歷一次重大疫情就會再進階提升防疫能力，這次防疫整合政府、民間資源並成功運用科技，控制住疫情，齊心抗疫。

(中時 )