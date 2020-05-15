粗心駕駛開車撞高架變電箱，蘆洲244戶瞬間斷電（翻攝照片／戴上容新北傳真）

43歲林男15日下午4時，駕駛曳引車行經蘆洲區三民路與中正路口，疑未注意路況，不慎撞到路邊高架台電變電箱，變電箱瞬間被撞落，造成蘆洲地區244戶頓時斷電，警方表示，獲報後立即通報台電人員，經台電搶修於下午5時許復電，現場無人傷亡，林男酒測值為0，將進一步釐清案情。

(中時 )