粗心駕駛開車撞高架變電箱 蘆洲244戶瞬間斷電 18:362020/05/15 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 粗心駕駛開車撞高架變電箱，蘆洲244戶瞬間斷電（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 粗心駕駛開車撞高架變電箱，蘆洲244戶瞬間斷電（翻攝照片／戴上容新北傳真） 43歲林男15日下午4時，駕駛曳引車行經蘆洲區三民路與中正路口，疑未注意路況，不慎撞到路邊高架台電變電箱，變電箱瞬間被撞落，造成蘆洲地區244戶頓時斷電，警方表示，獲報後立即通報台電人員，經台電搶修於下午5時許復電，現場無人傷亡，林男酒測值為0，將進一步釐清案情。 (中時 ) #變電箱 #蘆洲 #台電 #斷電 #高架 也許您會感興趣 推薦閱讀 建國高架橋鋼筋裸露水泥剝落 04:102020/05/12 地方新聞 蘆洲區長施得仰贈送「3護小禮」 衛生所人員暖心笑開懷 22:452020/05/12 生活 台電推電費紓困措施 基隆逾萬戶適用 12:062020/05/13 生活 9民營電廠拒降價挨罰63.2億元 法院判免罰 18:332020/05/13 社會 WSBL》國泰卯起來守 台電35分隊史新低 19:322020/05/13 體育 台電打造全國最大儲能系統 金門率先啟用 16:092020/05/14 財經 太離譜 醉男偷台電工程車回家連撞6車 返家呼呼睡 19:252020/05/14 社會 WSBL》1170天的等待 台電揮別40連敗 19:472020/05/14 體育 WSBL》「遲到總比不到好」 林紀妏執教首勝到手 20:182020/05/14 體育 台電苗栗區處送愛心給家扶中心 15:472020/05/15 生活 社會熱門新聞 北市傳隨機砍人！男凌晨騎車遭刺脖 割喉女殺人未遂送辦 - 社會 酒店妹「不賣身」 男友找兄弟一試破功還暈船 - 社會 顏清標次子捐肝救父 美女老婆又被想起 - 社會 基隆河6號水門又現浮屍 本周第5具民眾毛骨悚然 - 社會 大樓住戶喝11天屍水 遭爆是買家購屋殺價不成刻意放話 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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