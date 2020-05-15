美股上市的大陸電商巨頭京東15日發布2020年第一季財報顯示，首季營收為人民幣（下同）1,462億元，年增20.7％，高於市場預期，淨利則為30億元，年減9％。截至台北時間下午6時14分，京東美股盤前報50.73美元，上漲3.62％。

新浪科技報導，截至2020年3月31日，京東過去12個月的活躍用戶達到3.874億，年增24.8％。3月，京東移動端日均活躍用戶年增46％。

另一方面，京東15日宣布旗下子公司京東工業品公司簽署2.3億美元A輪融資協議，本輪融資由GGV紀源資本領投，紅杉資本中國基金、CPE等多家投資機構跟投。京東工業品投後估值已逾20億美元，其融資規模和估值遠超同類企業，成為工業品領域內估值最高的公司。

據投資機構相關人士透露，目前京東工業品50％以上的交易是透過獨立於京東主站之外的採購平台完成，不同於通用商品的品項獨特性，和已經形成的獨立商業模式將使其成為京東集團繼京東數科、京東物流、京東健康後孵化出的第四大「獨角獸」企業。

(工商 )