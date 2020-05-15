中職近年比賽時間逐年拉長，引起球迷討論，尤其今年球賽節奏比往年更慢，加上疫情關係又要戴口罩進場，因此如何縮短時間成為聯盟與各球團重要議題。今日賽前悍將副領隊陳昭如也說，「如何讓球迷願意待在球場有好的觀賽品質，比賽節奏真的是最關鍵。」

今日賽前聯盟發聲明表示，會要求裁判多注意多項規範來加快比賽節奏，今年中職9局比賽平均耗時3小時45分，時間比往年長不少，更比同時開打的韓職多出半小時，對此比賽用球、主審好球帶、打高投低等可能影響比賽時間的因素也被拿出來討論。

陳昭如表示，「中職球賽節奏比往年慢，配合疫情關係，梅花座若又要坐長時間，如何加快節奏是聯盟要集思，領隊會議也要拿出來討論。」陳昭如也提到，不只中職，國外例如大聯盟、日韓職也在往這方向努力。

「我們也希望台灣節奏快一點，平常賽季是3月底到10月，尤其台灣夏季很濕熱，如何讓球迷願意待在球場並有好的觀賽品質，比賽節奏真的是最關鍵。」陳昭如表示球的係數、投打失衡、裁判好球帶等問題可以透過時間控制，會尊重賽務部。

不過陳昭如也強調，聯盟這段時間很辛苦，例如指揮中心要求隨餐盒附上的酒精棉片，就是由聯盟統一採購，解決各隊困擾，此外與中央溝通、遞交防疫計畫等，也是聯盟在處理，「給聯盟拍手，當然賽務還是要加油。」

(中時 )