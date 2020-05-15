近來，美軍軍艦與飛機經常接近、通過南海海域，包括驅逐艦「麥克坎貝爾號」(DDG-85 ,USS McCampbell )、貝瑞號」（DDG-52,USS Barry） ，以及EC-135電偵機、P-8巡邏機、B-1B轟炸機都有接近大陸宣稱的領海與領空區域，相關航跡圖也會在航線網站上呈現。剛剛出現的一張P-8A巡邏機航線圖引發了討論，因為這架飛機似乎不但進入海南島領海，甚至飛到陸地上空。對此，軍事專家認為，應該是航線網站出錯，若真發生此種事件，那麼飛航管制人員、空防指揮官都要撤職查辦，甚至「槍斃10次」都難以謝罪。

美國民間追蹤飛機航跡的網站 tar1090.adsbexchange.com在今日(5月15日)的資料，下午5點有一架P-8從巴士海峽海域，朝著海南島飛去，繞行一圈後沿東南沿海朝東北方向飛離。這個航線通過了三亞市，而三亞有共軍的潛艦基地，以及文昌火箭發射中心。

一架美國海軍P-8A「海神」反潛巡邏機在太平洋上空飛行的畫面。（美國海軍）

對此，中華戰略學會研究員張競持懷疑態度，他在受訪時表示，「此種民間成立的飛航情報網站，是根據飛航情報管制單位提供的即時資料，再將資料轉換成圖像顯示，然而在轉換的過程，假如座標誤植，圖示就會發生偏差，這樣的事其實不算罕見。」

「假如美國海軍的P-8偵巡機，真能大搖大擺、如入無人之境的闖入海南島陸地上空，連三亞國際機場、鳳凰國際機場的管制台都渾然不知，那麼共軍南部戰區防空部隊指揮官，都不說是撤職查辦，說嚴重點，就是槍斃10次都不夠。」

美軍派出P-8A到南海區域搜集情報不足為怪，大陸方面自然也特別提防，因此P-8A根本不可能畫定這樣的航線，直接闖入大陸雷達管制圈，那樣實在過於冒險。畢竟P-8A是由波音737改裝的偵察巡邏機，並不具匿蹤能力，更不是3馬赫的高速偵察機可以直接挑戰對手防空網，所以最可能的答案就是「圖示錯誤」。

(中時電子報)