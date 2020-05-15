觀光局15日表示，紓困撥款全力加速，日前發布觀光產業紓困2.0方案，提供業者營運及薪資補貼申請，截至5月14日止已核撥41.6億元！

受新冠肺炎疫情的影響，觀光局說，來台旅客及出國旅客自109年2月起人數逐漸遞減，初估至4月負成長達99%，很明顯觀光產業受創最深，是海嘯的第一排，是艱困中的艱困產業。

觀光局說，為落實行政院「寬一點、鬆一點、快一點」政策目標，在觀光局全體總動員、人力調度支援，並簡化審核及認定標準，加速核撥流程，在團結合作加班趕工衝刺，在兩週內大幅提升核撥績效，達到及時紓困的目標。

觀光局指出，截至本（109）年5月14日，觀光產業薪資補貼（含旅行業、觀光旅館業及旅館業、觀光遊樂業及導遊領隊及領團人員），除待補件2,284件外，已核撥23.8億元，受惠6萬5,005人，受惠者占受理人數已達八成四。

另外，觀光產業營運補貼（含旅行業、觀光旅館業及旅館業、民宿經營者紓困補貼及觀光遊樂業），除待補件93件外，已核撥1萬0,296家、17.8億元，核撥家數及金額分別占受理數為91％及72％。另停止出入團補助待補件為5,975件，目前觀光局已派專人處理中，盡速完成補件並撥付款項，以解業者燃眉之急。

觀光局叮嚀，導遊領隊及領團人員生計費用補貼申請受理至5月31日止，觀光產業（含旅行業、觀光旅館業及旅館業、民宿經營者紓困補貼及觀光遊樂業）營運及薪資補貼則受理申請至6月30日止，逾期提出申請者，不予受理。鼓勵業者儘早於期限內提出申請。

最後，觀光局再次提醒，若已請領其他部會提供受疫情影響等性質相同之補貼，依規定不得重複申請，如觀光局導遊領隊及領團人員生計費用補貼與勞動部無雇主薪資補貼，二者應擇一請領，亦不得重複，撥款前，將與其他部會同性質補助、補貼名單相互比對，如有重複申請，不會重複發給。已發給者，經查屬實將依法追回。

(工商 )