由公共與日本NHK攜手改編合力製作的迷你電視影集《路~台灣Express~》，15日舉行上映記者會，包括炎亞綸，邵雨薇，楊烈，梁正群，安娜李等演員出席，該劇講述日本新幹線在台灣建設高鐵故事，分別在台日兩地拍攝，期間剛好遇上新冠肺炎疫情，炎亞綸坦言「我很緊張，每天上下工前都會自己量體溫」，更自爆有一次量體溫超標37.7度，炎亞綸笑說「當下是打完遊戲後量體溫，可能太激動了，過一分鐘後就降溫了」。

公共與日本NHK攜手改編合力製作的迷你電視影集《路~台灣Express~》，15日舉行上映記者會。（粘耿豪攝）

劇中炎亞綸和日籍女演員波瑠一見鍾情而產生情愫，他笑說對她的第一印象「她牙齒很大顆，我原本覺得我很大很驕傲，但看到她，我輸了」；楊烈在劇中則和高橋長英有段深刻友情，炎亞綸表示看到兩位前輩在機場的戲，種種情緒交錯下，他直言「我是一個對於仇恨沒辦法理解消化的人，但很多時候不要讓仇恨驅使你前進，看到曾經熟悉的人變好友，是很難能可貴的情感」，炎亞綸自認「我對愛是非常憧憬的」，過去曾有段一見鍾情的感情，但僅維持2年多就告吹，他苦笑「結果很慘」，至於未來若遇到前任但已死會，是否還會鼓起勇氣聯絡？炎亞綸不諱言「我還是會衝」。

炎亞綸。（粘耿豪攝）

睽違許久再度演出台劇，炎亞倫表示「我覺得演藝圈在找出路，就像打籃球賽，團隊要合作，這部戲中找到我們的驕傲」，也大讚這回和公視合作「我看到劇本完整性，尤其我對劇本完整性很渴望，我很樂於參與進步的過程，進步是令人興奮的，心裡想為台灣戲劇努力一份子，不一定是男主角，也可能是幕後」，更提到疫情過後藝文界受影響，自己對於影視產業有熱情「要我投入資金我也願意，頂多把房子賣了」。

安娜李。（粘耿豪攝）

被日本媒體稱為「九頭身的三聲帶美少女」的安娜李精通中日英文，劇中飾演波瑠同事兼好友，回憶接戲動機是因為導演說「在台灣找不到日文比我好的女演員」，安娜李興奮表示「我當下立刻推掉所有工作」，在拍戲過程中兼當翻譯，私下也和波瑠不少互動，爆料波瑠看似氣質、但愛玩恐怖電玩，此外也說「波瑠說炎亞綸看起來很神秘，但意外地為人著想」，炎亞綸回憶「私下我們會用英文簡單聊天，關心她的心情，還有站在風口幫擋風」，坦言自己會害羞，不敢直接跟波瑠對眼。

邵雨薇在劇中飾演日式酒店公關Yuki，首次挑戰女公關角色，除了衣服裸露、要陪笑，還要全日文演出，完全不會日文的她坦言「光是語言就消化很久，除了請安娜李幫忙翻譯，我也把井浦新的台詞背下，才知道那個情緒，花了非常多時間」，至於和井浦新對戲，邵雨薇說「他比我想像中可愛，私下聊天發現他是可愛的大男生」，讚他演技細膩，被深刻感染，更對著鏡頭告白井浦新「井浦新先生你好帥」。

邵雨薇。（粘耿豪攝）

梁正群在劇中用全英文對話，由於拍戲時都沒有遇到其他演員，他笑說「一路拍下來，很懷疑自己到底在什麼劇組」，更說在日本拍戲時碰到安娜「有種感動的感覺」，梁正群在劇中和波瑠不少對手戲，安娜李爆料日工作人員私下人氣投票，波瑠沒有投炎亞綸反倒投梁正群，事後得知梁正群害羞直說「感謝」。

梁正群。（粘耿豪攝）

楊烈。（粘耿豪攝）

楊烈戲內和日本老友有段深刻回憶，談到兩人同時愛上女孩，對方卻對他說「你是二等國民，不是日本人，他們父母親一定會反對」，隨後日本戰敗好友返日再也沒聯絡，戲外他太太藤堂麗子也是日本人，楊烈說能理解那樣的感情，「那年代保守戀愛，一見鐘情不如說是一見傾心，彼此埋在心裡」。

(中時 )