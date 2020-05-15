65歲江女與75歲黃男原為男女朋友，因黃男譏笑她年老色衰並提議分手，江女去年7月4日凌晨與黃男進行談判時，遭黃男言語羞辱，竟憤而以尼龍繩將黃男勒斃。屏東地方法院15日判決，江女犯殺人罪，處有期徒刑13年，可上訴。

江女因不滿黃男多次言語羞辱，加上多次談分手不合，心生殺機。去年7月3日中午在黃男田地幫忙時，將安眠藥加入魚湯內給黃男食用，但黃男卻一直保持清醒。

同日下午她與黃男一起到屏東九如一家汽車旅館投宿，想以剪斷黃男生殖器致流血過多而死的方式殺他，向旅館員工借橡皮筋綑綁在黃男生殖器上，被他查覺有異而無法得逞。

晚上兩人離開汽車旅館後發生爭吵，黃男隔日凌晨駕車載江女至屏東鹽埔南華大橋堤防旁談判，過程中江女由駕駛座後方，拿尼龍繩緊勒黃男頸部，黃男雖力圖掙脫，最後仍氣力放盡死亡，江女將黃男屍體拖出車外後駕車離去。

隨後有民眾發現黃體屍體，警方循線逮捕江女，她坦承犯案，訊後依殺人罪移送法辦。屏東地院審理後，15日做出判決，認為江女行凶手段殘忍，對社會造成相當影響及震撼；犯罪後即坦承犯行，犯後並非毫無悔意，判有期徒行13年，可上訴。

(中時 )