屏東大學舉辦各師資類科教育學程師資生及公費生甄選，因應疫情，特別將考場設在全國單一面積最大的雙曲線設計球場中，讓考生安心應試。（潘建志攝）

屏東大學舉辦各師資類科教育學程師資生及公費生甄選，因應疫情，特別將考場設在屏商校區，南台灣最大的風雨球場，試場空曠且保持通風良好，讓考生能安心應試。這次應考人數有231人，是全國第一次戶外大型考試。

屏商校區風雨球場是全國單一面積最大的雙曲線設計球場，去年底完工，可容納人數約3000人，設置2座籃球場、3座排球場、1座鋼構舞台及操場旁環校人行步道，在雨季中也不影響學生體育課及舉辦各項運動競賽，亦可舉辦畢業及開學典禮、舞蹈比賽等大型室內活動。

因應新冠肺炎疫情，屏大師資培育中心辦理各師資類科教育學程師資生及公費生甄選，特地選在此舉辦。副校長王隆仁表示，新的風雨球場是多功能綠建築，空曠且挑高5層樓，可保持考生安全社交距離，照明及通風良好，內外溫差超過6度，很適合做為考場，這也是首次做為考場使用。

這次應考考生231人，有6人缺考。考生須於考試20分鐘前量測體溫及手部酒精消毒，如確認發燒將引導考生至備用試場應試，確保考生權益。考生座位已消毒並間隔保持適當距離，考生配戴學生證入場，也需全程佩戴口罩。考場不開放考生親友進入校園陪考，避免人潮聚集。

(中時 )