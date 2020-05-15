屏東縣永信蔬果運銷合作社邀集60多名社員，捐贈5000瓶台灣香檬原汁給屏東縣第一線醫護人員，增加他們抵抗力。（潘建志攝）

「香檬」是屏東特殊的台灣原生種作物，富含許多機能性成分，有助人體健康。屏東縣永信合作社特別邀集60多名社員，共同捐贈5000瓶台灣香檬原汁，給在第一線參與防疫的屏東縣醫護人員，希望以行動為醫護加油，也讓更多人認識這屏東好物。

台灣香檬又稱扁實檸檬、山桔仔、椪橘及扁平橘，生長在深山叢林內，是台灣原生種植物。12年前農民在屏東來義山上找到其株苗，經推廣後愈來愈多農民栽種，目前屏東縣已種植280公頃，成為新興的綠金作物。

台灣香檬因含川陳皮素、橘皮甘、橘皮素、辛弗林等抗氧化的成分，在國內養生保健市場逐年打開知名度，也很受到日本歡迎，為外銷主力，內外銷各約占產量一半。不過今年受到新冠肺炎影響，日本訂單幾乎停止，反而是大陸市場逐步打開，成績不錯。

為了感謝在第一線防疫的醫護人員，永信合作社的社員們集結起來，共同捐贈5000瓶香檸原汁給這群勞苦功高的英雄，由合作社理事主席邱永豐致贈給屏東縣副縣長吳麗雪。農民們也希望能夠讓更多人認識台灣香檬，享用這原生於台灣的優良農作。

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