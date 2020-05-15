教育局去年開始推動4年4億元的「贏得未來技職人才」計畫，在「國際技職」面向以「專業英文、職場英語、跨國連結」為核心，推動新北技職雙語教育政策，培養接軌國際的技職人才。（戴上容攝）

面對全球化發展，外語能力提升是重要的實力，新北市教育局15日於三重商工舉行「投資自己抓住機會！新北市職場英語實境模擬面試」，由「學爸」教育局長張明文及兩位產業代表擔任職場面試官，為三重商工應用外語學生模擬英語面試，同學們初期面露不安，之後都流利溝通，展現自信。

三重商工15日上午舉行「投資自己抓住機會！新北市職場英語實境模擬面試」，局長張明文、TutorABC總經理黃嘉琦及前Yahoo奇摩台灣區董事總經理adGeek執行長陳建銘出席活動，活動現場落實防疫，由板金科學生「自製可移動式紫外線殺菌燈架」消毒。

現場先以跨國連線、中英外師協同教學，隨後由張明文、黃嘉琦及陳建銘等人化為英文面試官隨機面試同學，最後再與同學分享職涯經驗；同學們面對面試互動時，初期表露不安，熟悉狀況後流利得說出長篇英語，展現自信。

全國技藝競賽金手獎第二名選手俞涵娜說，英語是與世界接軌的方式，這次活動是第一次嘗試線上與外師互動，面對英語面試真的很緊張。從教育局長「學爸」分享中獲益良多，今天透過外國老師及產業主管的指導，感覺英語口、勇氣方面進步很多。

張明文表示，現代人往往想的比做的多，但「行動」才是最重要的，當決定做這件事時，就要思考如何達成目標，做就對了。

張明文補充，局處去年開始推動4年4億元的「贏得未來技職人才」計畫，在「國際技職」面向以「專業英文、職場英語、跨國連結」為核心，推動新北技職雙語教育政策，培養接軌國際的技職人才。

(中時 )