三重區先嗇宮「2020神農文化祭」16日開跑，因應疫情，廟方今年取消大型集會，折衷以車巡代替徒步遶境，車巡比照當年SARS，將燒艾草、魚腥草等驅疫植物，也會沿途發送防疫香包，18日將舉行傳統三獻大禮，由前總統馬英九擔任正獻主祭官，祈福疫情盡快落幕。

三重先嗇宮是北台灣重要信仰中心，已有260多年歷史，往年神農大帝聖誕農曆4月26日（本月18日）先嗇宮都會舉辦盛大的神農文化祭活動，除歌仔戲表演外，也有許多傳統戲曲表演、藝文活動，今年遇上疫情所有活動配合防疫都暫停舉行。

先嗇宮董事長李乾龍表示，台灣平安度過疫情，除全民共同防疫，也感謝神農大帝保佑，廟方今年決定以車巡取代徒步繞境，17日由今年輪值的三重中區信徒負責，比照當年SARS將沿途燒艾，並發送神農大帝加持的防疫香包，為民撒淨。

李乾龍補充，廟方將於18日上午10點舉行三獻大禮，典禮邀請前總統馬英九、前市長朱立倫擔任主祭官，此外，今年廟方打造「炎帝聖宴」宴請各方神明，設置貴賓座椅、茶飲及供品，並邀傳統南管樂團配合獻宴時辰演奏，祈求神農大帝保佑民眾早日離開疫情威脅、安居樂業。

(中時 )