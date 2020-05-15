墾丁龍鑾潭是國家級重要溼地，也是渡冬候鳥主要棲息地與天然滯洪池，但近年周圍私有地為蓋民宿或種電不斷填土，生態環境遭嚴重破壞，3年前砸重金恢復溼地的張姓保育人士就無奈感嘆，「近來停留的鳥群多了，但周遭的光電板也多了」。

張姓保育人士指出，龍鑾潭東側的私人土地因腹地大，所以開發多，早年多為魚塭、稻田，而雖是「溼地轉農地」，但仍保有溼地天然滯洪池的功能，不過自從墾丁發展觀光、民宿業興起後，填土蓋民宿的風氣帶入這一帶，之後政府推綠能種電，加劇填土亂象。

他說，家族有9公頃的魚塭地就在這一帶，3年前差點與業者簽約種電，最後在他的堅持下放棄合作，反砸重金復育溼地，因為他不想看到「自然美景變成鐵皮怪獸」，更不希望生態環境遭破壞，而如今溼地雖慢慢恢復、鳥群也愈來愈多，但仍憂心忡忡。

「可能有一天會被光電板包圍。」他無奈道，種電的利潤誘惑實在太大，時常有鄰居告訴他，簽約種電後每月不用工作也有4萬3000元可領，多划得來，而他計算，若這些鄰居都簽約的話，這一帶至少有2、30公頃要種電，那將是多麼可怕的場景。

他強調，他不反對種電，但種電要種對地方，這一帶雖不受墾丁國家公園管理，但卻是緊鄰且是「生態共同體」，它一旦遭受破壞，整體生態環境勢必遭殃，填土破壞原有的滯洪功能，而種電不僅製造環境垃圾，它所產生的熱能、反光折射等都影響生物生長。

而他雖感嘆保育之路不好走，但仍繼續堅持復育溼地的大工程，他說，他要透過「生態經濟」讓大家看見溼地的重要性，溼地與經濟發展不應有抵觸，反而是相輔相成直至永續經營。

(中時 )