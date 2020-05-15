彰化銀行15日公告，將發行109年度第1期無到期日非累積次順位金融債券新臺幣40.4億元整。

債券名稱為彰化商業銀行股份有限公司109年度第1期無到期日非累積次順位金融債券。發行總額為新臺幣40.4億元整。每張面額為新臺幣壹仟萬元整。債券將於5月27日發行，無到期日。發行利率為固定利率，按年息1.4％計算。

募得價款之用途及運用計畫為因應銀行中長期資金需求，強化資本結構。承銷方式為委請輔導銷售顧問。代理還本付息機構為彰銀總部分行。

買回條件為本債券自發行日起算屆滿五年一個月後，若計算贖回後彰銀自有資本與風險性資產之比率仍符合主管機關所規定之法定資本適足比率，經主管機關同意後，彰銀得提前贖回；並於預定贖回日前三十日公告，按面額加計應付利息，全數贖回。

此次董事會決議日期為2019年4月26日。

(工商 )