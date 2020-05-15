去年參加6月12日反送中活動與香港警方發生衝突的示威者，於早前承認暴動罪後，今(15)日被香港區域法院判處4年徒刑。這是去年香港反送中活動爆發以來，首宗示威者被起訴後認下暴動罪而遭判刑的案例。

香港反送中示威者冼嘉豪被控暴動罪，日前認罪後於今日獲判刑4年。法庭宣判時，反送中人士在法庭外表達對洗嘉豪的支持。（圖／路透）

據《東網》報導，去年6月12日反送中示威者於金鐘抗議立法會恢復二讀辯論《逃犯條例》修訂，並與警方發生衝突，警方事後將事件定性為暴動。一名任職救生員的示威者冼嘉豪因涉及與警方衝突被控暴動罪，被告早先已認罪，成為首宗反送中示威者認罪的暴動案，並由區域法院於15日判處徒刑4年。

報導說，22歲被告冼嘉豪承認在去年6月12日於立法會道立法會綜合大樓公眾入口外，連同其他身份不詳人士參與暴動。法官判刑時指出，和平集會自由受基本法及香港人權法保障，但自由並非絕對，一旦使用暴力或威嚇使用暴力，便會受法律制裁，且公共秩序未能維持，社會恐陷入無政府狀態，因此暴動罪的量刑需具阻嚇性。

法官留意到被告的悔意，但法庭同時要平衡公眾利益，遂以監禁6年為量刑起點，被告認罪可獲1/3刑期扣減，最終刑期為4年。

(中時電子報)