失智婦失蹤，警方與搜救團隊沿街搜尋，終於在樹林深處找到她。（苗栗警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

家住台中后里許姓男子，14日下午4點半神情慌張到苗栗縣三義分駐所報案，稱患有失智症的67歲老母到三義阿姨家拜訪卻失蹤，擔心她發生意外請求警方協尋，警方立即調閱路口監視器，通報線上巡邏員警尋找，並連繫救難協會幫忙，最後在雜草蔓生樹林深處找到婦人，經檢查後身體無恙。

許男向警方表示，許母平常與他同住后里，近日因想念阿姨所以到三義的阿姨家拜訪，14日上午9點多阿姨見許母不在家，原以為是出去散步，但等到中午吃飯時間都不見她回家，趕緊聯繫許男趕到三義幫忙找人，直到下午4點多都不見許母蹤影，他們只好報案協尋。

三義分駐所副所長潘韋頌見報案人心急如焚，先安撫報案人情緒，立即調閱路口監視器，通報線上警力協尋，並在第一時間聯繫山城救難協會請求協助，與家屬研議、分配搜尋任務。

警方依據監視器畫面，發現許母上午9時30分徒步行經台13線三義高架橋旁道路，往銅鑼方向行走，通報人員沿途尋找都沒發現，決定擴大搜尋範圍，往道路兩旁草地進行地毯式搜尋，搜救團隊鍥而不捨，在路旁自來水加壓站下方小徑，約50公尺雜草蔓生樹林深處，終於發現許母。

許母躺於雜草中，雙眼無神但意識清楚，所幸經檢查後身體無恙，許男一家人見母親平安歸來喜極而泣，對警方全力動員與山城救難協會搜尋，表達萬分感謝之意。

苗栗警分局長賴銘助呼籲，家中有失智年長者，家屬可為其掛上防走失手環，並於衣服縫製姓名與聯絡資料，也能到各警察分局偵查隊建立指紋辨識資料，以防走失時能有效迅速尋獲。

(中時 )