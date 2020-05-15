受疫情衝擊，兩岸百貨零售類股首季財報兩樣情！遠百（2903）儘管大陸五家轉投資百貨多數停業，但在台灣包括遠百與轉投資SOGO、愛買量販等仍低流量營運挹注下，稅後淨利還有1.03億元，每股純益來到0.06元劣於去年同期的0.32元。

遠百拚出獲利亦激勵市場買氣自營商陸續買進，股價近期往上推升，15日來到23.75元，漲幅達5.32％。

法人分析，遠百首季歸屬母公司業主淨利還有7,789萬元，加上新開店遠百信義A13店仍可持於第二季母親節檔期挹注，相對行情增溫。

而大陸大洋-KY（5907）百貨，因武漢地區門店均處於疫情重災區內，停業時間長，第一季合併營收為新台幣8.9億元，與去年同期17.8億元相較減少50.2％，稅後虧損1.27億元，每股稅後虧損0.65元，在4～5月隨解封人潮漸回流，有望下半年揮別疫情陰霾。

大洋百貨15家店因配合各地政府控制疫情，於1月24日陸續暫時停止營業，至3月30日武漢地區百貨店始全部恢復營運，致第一季合併營收大幅衰退、虧損。唯防疫期間，成立「無界零售業務部」結合線上線下銷售，「大洋APP」積極擴大會員數量，集合一線美妝、美食及熱門服飾，每天更新100款超熱門商品，讓顧客無接觸採購配送到家，線上業績持續增長，已占整體業績10％，優於同業3％占比。

大洋-KY指出，面對疫情今年以來未曾解雇員工，透過管理階層自動減薪，並與供應商共體時艱，減免各項費用約新台幣3.46億元（人民幣8,015萬元），減輕供應商經營壓力；4月起隨著逐步解封，營收陸續回流，營收月增30.2％，5月在五一長假帶動下，日均客流人數較上月增加71％，其中武漢等三店日均客流更是倍數月增，預計5月大洋營收明顯回暖，華南和華東兩區營收與去年同期相比有2位數成長，華中區營收與去年同期相比也恢復到7成。

(工商 )