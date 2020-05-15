中央流行疫情指揮中心宣布5月18日起針對返台的遠洋漁船實施「一人一室」居家檢疫，消息確定後，東港、琉球漁民罵聲不斷，怒訴「漁船作業單純與磐石艦不一樣」。圖為鹽埔漁港檢疫碼頭，目前遠洋漁船入港後，漁民要隨船檢疫14天。（謝佳潾攝）

中央流行疫情指揮中心宣布5月18日起針對返台的遠洋漁船實施「一人一室」居家檢疫，消息確定後，東港、琉球漁民罵聲不斷，怒訴「漁船作業單純與磐石艦不一樣」。圖為鹽埔漁港檢疫碼頭，目前遠洋漁船入港後，漁民要隨船檢疫14天。（謝佳潾攝）

中央流行疫情指揮中心宣布5月18日起針對返台的遠洋漁船實施「一人一室」居家檢疫，消息確定後，東港、琉球漁民罵聲不斷，怒訴「漁船作業單純與磐石艦不一樣」。圖為鹽埔漁港檢疫碼頭，目前遠洋漁船入港後，漁民要隨船檢疫14天。（謝佳潾攝）

中央流行疫情指揮中心宣布5月18日起針對返台的遠洋漁船實施「一人一室」居家檢疫，消息確定後，東港、琉球漁民罵聲不斷，怒訴「漁船作業單純與磐石艦不一樣」。圖為鹽埔漁港檢疫碼頭，目前遠洋漁船入港後，漁民要隨船檢疫14天。（謝佳潾攝）

中央流行疫情指揮中心宣布5月18日起針對返台的遠洋漁船實施「一人一室」居家檢疫，消息確定後，東港、琉球漁民罵聲不斷，怒訴「漁船作業單純與磐石艦不一樣」，且現在出海捕魚都虧錢，政府還加諸漁民負擔實在不公，琉球區漁會總幹事蔡寶興更嗆「政府自我矛盾」。

「政府政策總是自我矛盾！」蔡寶興指出，之前政府才針對漁業提出紓困與振興方案，鼓勵漁民正常作業、別讓漁業停擺，但現在又對返港漁民訂出高標準防疫措施，他不懂這是在鼓勵還是在扯後腿、阻撓漁民作業？

蔡寶興說，防疫很重要，但要用對辦法，而不是勞民傷財，政府要返港漁民一人一室居家檢疫，但可知道這花費要數十萬甚至百萬，他們給的補助根本不夠，因為漁民要負擔的不僅是住宿費，船員的薪水、伙食費都要另外算，與其如此，何不用快篩直接解決問題。

「漁民真的願意替政府解決問題！」他說，不少生技業者陸續研發出快篩試劑，政府也很肯定他們的貢獻，但苦於缺乏檢體等問題無法上市，既然如此，何不趁機使用快篩，漁民願意為政府服務，但請政府別再欺壓漁民。

他不解道，目前疫情趨緩，且確診案例無漁民，但政府卻拿「磐石條例」針對漁民，訂出高負擔的防疫規定實在不公，漁船不是軍艦，作業相對單純許多，加上目前多國仍鎖國，漁船根本無法靠港，且漁民返港後也都遵照政府指示隨船檢疫14天，難道這還不夠？鹽埔漁港的檢疫碼頭目前已有逾20艘漁船檢疫中。

他建議，政府針對遠洋漁業與其要高規格防疫，不如趁機「休漁」做國際典範，如禁止300艘漁船出港，但要補助他們，一來可以減少漁獲讓魚價回穩，二來也可以減少海洋生物資源的耗損。

(中時 )