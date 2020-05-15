日本風俗產業可謂世界知名，提供色情服務的風俗店充斥街頭巷尾，對少女們來說，既是高危險行業，卻又是賺錢最快的行業，尤其女大生占多數，為什麼會「被迫」進入風俗業賣淫，其中一個原因就是大學學費，最近又因為新冠肺炎，讓她們成為「賣春難民」。

來自日本靜岡的由美，考上日本一流的私立駒澤大學，第一年就必須繳納125.7萬日幣（約台幣36萬）的學雜費，4年下來學費高達412.5日幣（約台幣116萬），這對單親的由美來說，家庭根本無力負擔這筆學費，由美與一般大學生一樣，貸款440萬日幣（約台幣123萬），她滿懷希望想著「去東京大城市，畢業後找到好工作就能還錢了」，但這憧憬很快就被現實打碎。

由美還款計畫每月還2.6萬日幣（約台幣7278元），預計還20年，這對剛畢業新鮮人來說就像一座山，部分大學生畢業就業，月薪約20萬日幣（約台幣5萬6千），扣掉房租生活費，根本所剩無幾，身兼兩份工作的由美，內心疲憊不堪，想著要怎麼賺更多錢，因此決定進入風俗業，想不到最近又受新冠肺炎疫情影響，由美轉戰「外賣服務」，但生意仍相當慘澹，這樣下去還不起貸款，就會變賣春難民。

因應疫情，大多日本風俗產業歇業，像由美一樣陷入困境的少女不在少數，許多人為了生存，轉往AV界，至少比起外賣服務，安全許多。日本風俗產業年產值上千億，許多女大生為了賺錢進入風俗業，或是想藉由這管道翻身、脫離貧窮，但事實是日本對風俗產業仍存有歧視，實際上賺進大鈔票的並不多，曾經看似夜夜笙歌，如今卻慘澹淒涼，或許這些少女的實際狀況，就像電影《大亨小傳The Great Gatsby》裡的一句話，「每當你想要批評任何人的時候，你就記住，這個世界上所有的人，並不是每個都有你擁有的那些優越條件」。

(中時電子報)